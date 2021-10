Presset Christiane: Søvnløse nætter

Alle kender nok følelsen af, at man ikke er den bedste udgave af sig selv, hvis søvnen ikke har fulgt med fra den ene dag til den anden.

Det gør 'Vild med dans'-vært Christiane Schaumburg-Müller i hvert fald.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet efter fredagens show.

- Det har ikke været en presset periode med stress, men jeg er løbet ind i periode, hvor jeg har sovet ekstremt dårligt. Det er nok en måneds tid, og det påvirker en ret meget, når man ligger og stresser over, at man ikke kan falde i søvn, og så er jeg oppe fire gange om natten, fortæller hun.

Fordi søvnen ikke har været, som den skulle, har det også påvirket hendes overskud på arbejdet.

- Jeg har haft rigtig store opgaver og meget arbejde. Det har ikke været arbejdet, der har været mere, end det plejer, men når man ikke sover, så bliver det bare mere presset.

Christiane kunne godt bruge, at søvnen vendte retur. Foto: Jonathan Damslund

Skal nok blive bedre

Der er heldigvis lys forude for den dygtige vært.

- Jeg vil sige, at de sidste to nætter, har jeg sovet godt og kun tisset to gange, så nu håber jeg, at mønsteret er brudt, siger hun med et grin.

Men med en arbejdsdag på 'Vild med dans', kan det godt være, at det alligevel ikke bliver helt let at få sin søvn,

- Nu har vi selvfølgelig sådan en fredag her, hvor jeg kommer hjem og også har sindssygt svært ved at sove, fordi jeg har så meget adrenalin i kroppen.

Det bliver dog en naturlig rute, Christiane tager til at komme tilbage til søvnen.

- Jeg er ikke hoppet på nogle piller, men jeg kan da godt se, at man skal bryde den onde cirkel på et tidspunkt, lyder det.

Husker du Steen Lund fra 'Vild med dans'? Her kan du blive meget klogere på, hvor han er den dag i dag.