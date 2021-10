Presset Micki: - Det var meget grænseoverskridende

Dans er ikke kun trin og rytmik.

Det er nemlig også et samspil mellem to mennesker, der ofte skal danse tæt og lidenskabeligt, for at dansen kan komme til sin ret.

Men det kan være svært at danse tæt med en anden, når vedkommende ikke er ens kæreste eller ægtefælle.

Det afslørede den bageglade Micki Cheng, der i fredagens 'Vild med dans' kunne fortælle, hvor svært det var for ham med den fysiske nærkontakt, som var nødvendig i den rumba, han og Jenna fremførte.

- Det var meget grænseoverskridende, siger Micki om rumbaen, der er kendt for at være en sensuel dans.

- Nu har vi kendt hinanden i syv eller otte uger, og det der med at være så tæt på en person, der for to måneder siden var et helt fremmed menneske, er sådan lidt... Det er meget kort tid at skulle bygge en tæt relation op på, men jeg er freaking vild med Jenna, lyder det fra ham.

Foto: Anthon Unger

Micki lægger heller ikke skjul på, at der i starten kun var plads til håndtryk og et lille kindkys fra ham, når danseparret mødtes i træningslokalet. Nu er de på krammere.

Lidt jaloux?

Den 32-årige nydanser fortæller endvidere, at den store udfordring til dels bunder i, at han kun har været tæt på én person gennem hele sit liv - nemlig kæresten Michael Nielsen, 35.

Hans første og eneste rigtige kæreste, understreger Micki, der har dannet par med Michael i godt 11 år.

- Er du sikker på, at jeg ikke gjorde din kæreste en lille smule jaloux her til aften? Jeg aede dig meget på kinden, siger en grinende Jenna til Micki, hvortil han svarer:

- Jooo, måske en lille bitte smule!

- Men altså min kæreste er en mand, og Jenna er en kvinde, så der er vel ikke så meget der, tilføjer Micki, hvorpå danseparret bryder ud i grin.

Foto: Anthon Unger

