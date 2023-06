Presset TV 2-deltager: Håber på en ny chance

Det var en skræmmende nervøs og tårevædet Julie Kriegler, der måtte starte tirsdagens roseceremoni ved at fortælle de resterende bejlere, hvad der i flere dage har samlet sig til en klump i hansen.

Flere af mændene havde forud roseceremonien givet udtryk for, at det var svært at komme ind på livet af hende.

I tirsdagens episode blottede Julie sig og gav udtryk for, at hun hverken er kold eller reserveret, men at hun blot har brug for at finde sin plads.

- Nogle af jer har givet udtryk for, at I synes, det er lidt svært at mærke mig og ordentligt komme ind på livet af mig. Det kan jeg egentlig godt forstå, siger Julie Kriegler i 'Bachelorette'.

- Det er svært for mig at åbne op så hurtigt. Det kræver lidt mere tid for mig, så jeg håber, I vil give mig den tid.

Mette Sommer krammer sin bachelorette-kollega, efter hun har åbnet op til rosecermonien. Foto: Lotta Lemche/ TV 2

God modtagelse

Rasmus, der var en af de fyre, som nævnte for bacheloretten, at det var svært komme ind på hende, glæder sig over, at hun åbner op til rosecermonien.

- Jeg synes, det er ret befriende. Jeg føler for første gang, at jeg møder den autentiske Julie i aften, og det er bare så dejligt at se, siger han i afsnittet.

Også bacheloretten selv synes, at fyrene tager godt imod hendes ord.

- Jeg håber i bund og grund på en ny chance fra alle fyrene, siger Julie Kriegler.

- Jeg vil megagerne lære jer at kende.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Julie Kriegler, men det har ikke været muligt.

Hvem, der måske ender med at stjæle bachelorettens hjerte, kan du se ved at følge med på TV 2 Play eller TV 2 Echo.