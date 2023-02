Prøver 'Matador' igen efter flop

Hvad får man, hvis man tager Susanne Bier, Anders Thomas Jensen, Lise Nørgaard, Burhan G og Lise Cabble og kaster dem i en blender? Endnu et forsøg på at skabe en teaterforestilling af den klassiske tv-serie 'Matador'.

Serien vender dermed tilbage igen som en ny og original musical næste år og har således ikke forbindelse til DR’s kritiserede forsøg på samme i 2007.

Det nye manuskript til fortællingen, hvor familien Skjern og Varnæs-klanen krydser klinger, er skrevet af af Susanne Bier, Anders Thomas Jensen og Lise Nørgaard, som har samarbejdet over de sidste to år for at give en musical et nyt forsøg.

’Det har været en stor glæde for mig at kunne bidrage til, at der blev skabt noget nyt, der bygger på noget, som jeg skrev for længe siden. Vi har haft det utroligt hyggeligt og sjovt, og jeg kan kun sige, at publikum virkelig kan glæde sig,’ udtalte Lise Nørgaard i sommeren 2022 i et hidtil hemmeligholdt citat, der er blevet gemt til offentliggørelsen af musicalen.

Ja på et sekund

Ud over et helt nyt manuskript bliver musicalen også ledsaget af en række af nye sange, som skrives af musikerne Burhan G og Lise Cabble.

’At skulle skrive ny musik og sange til selveste 'Matador' var en opgave, jeg aldrig havde set komme, og noget, jeg slet ikke har prøvet før. Det tog mig ét sekund at sige ja. Det var simpelthen så spændende, men også megaskræmmende. Selveste 'Matador'!,’ siger Burhan G.

