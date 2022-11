Pyrus-skaber undrer sig over TV 2: Har intet hørt fra dem

Det var planen, at TV 2-seerne gennem december skulle have mulighed for at gense Pyrus og resten af flokken i Rigsarkivet forsøge at redde julen og genskabe julemandens hukommelse i 'Alletiders julemand'.

Rejsen gennem julemandens historie blev første gang sendt på tv i 1997, men en uge før den igen skulle have været sendt, har TV 2 besluttet, at julekalenderen set med dagens øjne er stødende. Derfor er den fjernet fra TV 2 Play og bliver ikke genudsendt.

Kunne have redigeret

Manden bag det populære Pyrus-univers er Martin Miehe-Renard, og han har ligesom resten af Danmark først netop fået nyheden. Det fortæller den undrende skaber til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Det er jo TV 2's egen beslutning, men jeg undrer mig lidt over, at der ikke er nogen, der har kontaktet mig. Hvis de havde ringet til mig, havde jeg jo bare sagt, at vi kunne redigere de få steder ud, som de havde problemer med. Det kunne vi sagtens have gjort, siger han.

- Kan du forstå dem (TV 2, red.)?

- Narh, det er måske at tage det for langt. Jeg synes jo, at det er en klar kontekst, det sker i. Det er jo en kalender, der - ligesom alle Pyrus-julekalenderne - foregår op gennem tiderne.

- Så det vil sige, at når vi viser Den store Bastian, der faktisk var et af skridtene på vej mod den julemand, vi kender i dag, indeholder historien nogle drenge, som driller en farvet dreng og bliver straffet ved at blive puttet ned i blæk, så de også bliver farvede. Og så forekommer ordet 'neger'. Men det brugte man jo dengang. Det er jo helt tilbage fra 1800-tallet, siger han.

Martin Miehe-Renard med hustruen, Karin Jagd. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

'Lidt hysterisk'

Martin Miehe-Renard mener, at TV 2 i den grad undervurderer seerne.

Annonce:

- Hele historien handler jo om julemanden op gennem tiden, og det tror jeg godt, at børnene ville kunne forstå. Det her er ikke i dag, men noget, der var engang. Men der har man hos TV 2 vurderet, at man ikke ville kunne forstå, hvilket jeg synes er at undervurdere børnenes intelligens.

- Men jeg vil sige, at når TV 2 virkelig har det sådan og er bange for deres eget publikum, så kunne vi jo bare have redigeret det ud. Længere er den ikke.

- Så du ville ikke have noget imod, at man fjernede ordet 'neger' eller omskrev handlingen lidt?

- Nej. Jeg har da ingen interesse i at gøre nogen kede af det. Jeg synes, det er lidt hysterisk, men det er der jo nogle mennesker, der ikke synes.

Krænkelsesparate

- Der er jo mange mennesker, der er meget krænkelsesparate nu om stunder - og dem om det. Så må man vurdere, om man synes, man skal rette sig efter dem, og jeg synes, at TV 2 ikke står særlig godt fast på fødderne.

Annonce:

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra TV 2, men det har endnu ikke været muligt. Derfor vides det heller ikke konkret, hvilke dele af julekalenderen de finder problematisk i dag. Ifølge juleweb.dk har der tidligere været debat om 'Alletiders julemand', da den blev sendt i 2014.

Her klagede én seer over, at tre børn klædt ud som flødeboller var malet sorte i hovederne. En anden seer klagede over episoden med Den store Bastian, som er beskrevet herover. Det skrev TV 2 selv dengang.