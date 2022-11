Pyrus-stjerne raser: - Jeg kan ikke forstå det

Jeanne Boel, der spillede Jesper Kleins sekretær Josefine Brahe i alle fire Pyrus-julekalendere og i den enlige Pyrus-film, er uforstående over for TV 2's stærkt debatterede om at fjerne 'Alletiders Julemand'. Hun mener, tv-stationen skal indrømme, at de har taget fejl

Jeanne Boel, der spillede Jesper Kleins sekretær Josefine Brahe i alle fire Pyrus-julekalendere og i den enlige Pyrus-film, er uforstående over for TV 2's stærkt debatterede beslutning om at fjerne 'Alletiders Julemand'. Hun mener, tv-stationen skal indrømme, at de har taget fejl

Hvilket Pyrus-hold er DU på?

Den problematik har mange danskere nok skullet tage stilling til i den seneste lille uges tid, når man over kaffemaskinen på jobbet eller hjemme ved spisebordet har snakket om tidens helt store tv-samtaleemne.

TV 2 valgte nemlig i sidste uge at fjerne Pyrus-julekalenderen 'Allertiders Julemand', fordi den kan virke stødende i 2022. Blandt andet mener man hos tv-stationen, at skildringen af visse mennesker i julekalenderen er forældet.

Siden har debatten raset i de danske i medier og ikke mindst på sociale medier, hvor det virker til, at beslutningen har delt vandene og splittet danskerne.

For er det okay, at man fjerner gammelt tv-materiale, fordi vi i dag er blevet klogere og befinder os i en ny og mere woke tid, eller bør man lade fortid være fortid og blot tale om den - ikke handle drastisk?

Skuespiller Jeanne Boel spillede med i alle fire Pyrus-julekalendere og den enkelte Pyrus-film, der kom ud, hvor hun gav den som sekretæren Josefine Brahe. Hun er på det sidste hold:

- Jeg synes, det er trist. Det kan jo også være fordi, man har de der reklameblokke på hver side af julekalenderen, og at man er bange for at miste nogle reklameindtægter, men hvis man føler, man har et problem, så kunne man have startet med at ringe til Martin Miehe-Renard (forfatter og instruktør, red.) og sige: 'Vi har et problem - kan du hjælpe os med at fjerne det her`?', konstaterer Jeanne Boel og fortsætter:

- Det er jeg sikker på, han gerne ville have gjort. Han ville sige: 'Jeg forstår det ikke, men hvis det er sådan, det er, så gør vi da bare det'. Men det gjorde man ikke hos TV 2. Man valgte at sige, at det skulle man ikke, Det, synes jeg, er trist.

Jeanne Boel i rollen som Joesfine i Pyrus-universet - her med Pyrus i skkkelse af Jan Linnebjerg. Foto: Niels Mejlvang/Ritzau Scanpix

Mere tykhudet

- Er du i din alder lidt mere tykhudet end andre - f.eks. dine yngre skuespillerkollegaer?

- Ja, det må jeg jo konstatere, at jeg åbenbart er. Så kan jeg spille kortet, at det jo var en anden tid og at jeg er fra en anden tid. Og det VAR en anden tid, men vi kommer til at se mere af det her, tror jeg. Jeg kan godt blive lidt bekymret på 'morskabsteatrets' vegne - comedy, revy og sådan noget - hvis vi skal passe SÅ meget på og gå på glasskår, som vi åbenbart skal nu.

- Kan du ikke forstå, at der er nogen, der kan blive krænket over et 'blackface' - altså en person, der er malet sort i hovedet og klædt ud som flødebolle?

- Nej. Det kan jeg faktisk ikke. Det her kan jeg faktisk ikke forstå, at der er nogen, som kan blive krænket over. Så skal man virkelig grave dybt. Historien om Den store Bastian (i Pyrus, red.) handler jo netop om, at man ikke må mobbe folk på grund af deres hudfarve. 'Nu kan du blive dyppet i blæk, og så kan du se, hvordan DET er'. Så jeg synes faktisk, det er en ret moraliserende historie, man har valgt at pille ud, siger Jeanne Boel, der som flittig revyskuespiller har mange roller på sit cv., men også bl.a. har medvirket i 'Krøniken'.

En bjørnetjeneste

Jeanne Boel, der i øvrigt langt fra er den eneste Pyrus-stjerne, som har reageret negativt på sagen, har svært ved definere, helt hvor grænsen går. Men hun mener, at man skal tale om fortiden - IKKE fjerne den:

- Jeg synes, at det her handler om intention mere end noget andet. Man kan ikke fjerne fortiden. Man kan tale om den, og vi skal diskutere, hvad der var rigtigt og forkert, og hvad man ikke gør mere - og HVORFOR man ikke gør det mere. Men man skal ikke fjerne fortiden. Man skal ikke hælde klorin ud over det hele, så det forsvinder, og så har det bare aldrig eksisteret, siger Jeanne Boel.

Hvis hun kunne give en lille opsang ansigt til ansigt til de ansvarlige på TV 2, så ved hun udmærket, hvad hun ville sige:

- At det er helt fint at indrømme, at man har taget fejl og sige 'prøv at høre her - vi var for hurtigt ude, vi tænkte os ikke ordentligt om. Nu får vi klippet det her til, og så viser vi også 'Allertiders Julemand' her i 2022'.

Dele af sangen 'I Kina bor en kejser', som synges i julekalenderen 'Alletiders eventyr', bliver kaldt racistiske. Derudover mener flere danskere med kinesiske rødder, at TV 2 nu bør fjerne sangen og julekalenderen