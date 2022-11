'Pyrus'-stjerner om TV 2-slagtning: - Det er ærgerligt

Pyrus-skaber Martin Miehe-Renard undrer sig over TV 2's beslutning om at tage 'Alletiders julemand' af sendeplanen og TV 2 Play

1. december blænder TV 2 igen-igen op for 'Pyrus', men i år bliver det ikke 'Alletiders julemand' fra 1997, som det ellers var planlagt.

For en uge inden den atter skulle have været sendt, har TV 2 nemlig besluttet, at julekalenderen set med dagens øjne er stødende. Derfor kommer den ikke på TV 2 Play og vil heller ikke blive genudsendt i fjernsynet.

En beslutning som ærgrer både Jan Linnebjerg og Christiane Bjørg Nielsen, der spillede henholdsvis Pyrus og Kandis i flere af julekalenderne.

- Jeg synes, det er ærgerligt, fordi det er en fed historie, siger Jan Linnebjerg, der først bliver bekendt med TV 2's beslutning, da Ekstra Bladet ringer.

- Det er træls, at vi ikke kan vise noget, fordi vi er gået over en grænse, som vi ikke havde på det tidspunkt, tilføjer Jan Linnebjerg og fortsætter:

- Man er vel bange for at få røven i klaskehøjde, og det forstår jeg vel egentlig godt. Men jeg synes, at det er lidt mærkeligt, men sådan er tiderne, afslutter Jan Linnebjerg, der ellers havde glædet sig til at gense 'Alletiders Julemand'.

I 'Alletiders Julemand' skal Pyrus, der spilles af Jan Linnebjerg, og Kandis, der spilles af Christiane Bjørg Nielsen, hjælpe julemanden med at genvinde sin hukommelse. Nu har TV 2 valgt at droppe julekalenderen. Foto: Morten Juhl / Ritzau Scanpix

Også Christiane Bjørg Nielsen, der spillede karakteren Kandis, er ærgerlig.

- Hold da op. Det kommer helt bag på mig... Hold da op, det er meget radikalt og synd at lukke hele julekalenderen, lyder det fra skuespilleren, der fortsætter:

- Det er ærgerligt. Jeg kan godt forstå, at de (TV 2, red) har nogle tanker om det, men vi må jo finde en måde at komme omkring de her ting på, så vi ikke står i en situation, hvor vi ikke kan vise halvdelen af vores kulturarv, fortsætter Christiane Bjørg Nielsen.

'Stødende elementer'

Torsdag aften oplyste Mette Nelund, konstitueret fiktionschef hos TV 2, til mediet juleweb.dk, at TV 2 har valgt at droppe planerne om at genudsende den tredje julekalender om Pyrus og i stedet erstatte den af den fjerde 'Pyrus i alletiders eventyr'.

'Alletiders Julemand' bliver erstattet af julekalenderen 'Pyrus i alletiders Eventyr' som er den, hvor de to tvillinger, Mille og Molly, er med. Foto: POLFOTO / Finn Frandsen

- 'Alletiders julemand' har vi netop genset med et fornyet blik. I vores gennemsyn mener vi, at 'Alletiders julemand' indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås for især børn, som ikke kan sætte fortællingen ind i en historisk kontekst, sagde TV 2-chefen til mediet om baggrunden for beslutningen om at slagte julekalenderen.

Ekstra Bladet arbejder på at få svar på, hvilke elementer, der ifølge TV 2 har en 'forældet skildring af både mennesker og kulturer'.

Det har i skrivende stund ikke været muligt, men tilbage i 2014 var julekalenderen første gang til debat og beskyldt for racisme.

I sangen 'Gi' mig guf og gi' mig godter', som vises flere gange fordelt over julekalenderens 24 afsnit, danser børn rundt klædt ud som flødeboller. Børnene er malet sorte i ansigtet, og det kaldte en seer for 'blackfacing'.

I en scene i afsnit 8. bliver tre drenge skældt ud og dyppet i blæk, fordi de driller en dreng med hans hudfarve.

- Jeg kan godt se det med flødebollerne, siger Christiane Bjørg Nielsen og fortsætter:

- Men afsnittet om 'Den Store Bastian' er jo en bid kultur fra midt 1800-tallet, men måske der bør fifles med 'N'-ordet, lyder det fra 'Pyrus'-stjernen.

