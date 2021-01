Quiz: Er du klogere end den nye 'X Factor'-dommer?

I aften er 'X Factor' tilbage med sin 14. sæson, hvor de altid underholdende auditions skal sparkes i gang.

Ny mand ved dommerbordet er dj'en Martin Jensen, der er klar til at udfordre dig i en quiz om netop 'X Factor'.

Da der op til premieren blev afholdt pressemøde besvarede han de 15 spørgsmål, som du nu kan teste dig selv i herunder, og du skal ramme 10 rigtige for at tangere Lars Ankerstjernes afløser.

Du har 10 sekunder til at svare på hvert spørgsmål, men de går stærkt, så med mindre du har ild i fingrene, så glem alt om at forsøge at Google undervejs.

God fornøjelse:

Den store 'X Factor'-quiz 15 spørgsmål Ved du mere om 'X Factor' end den nye 'X Factor'-dommer? Test dig selv her Start quizzen Foto: Mogens Flindt Spørgsmål 1 af 15 1. Hvad hedder sidste års vinder af 'X Factor'? A Emil Wismann B Mathilde Caffey C Alma Agger D Ilona Artene Foto: Mogens Flindt Spørgsmål 2 af 15 2. Hvor mange sæsoner i streg har Thomas Blachman vundet 'X Factor'? A 1 B 2 C 3 D 4 Foto: Mogens Flindt Spørgsmål 3 af 15 3. Hvor mange så finalen af sidste sæsons 'X Factor'? Kilde: TNS Gallup A 823.000 B 923.000 C 1.023.000 D 1.123.000 Foto: Mogens Flindt Spørgsmål 4 af 15 4. Hvilken sæson har premiere 1. januar? A 13. sæson B 14. sæson C 15. sæson D 16. sæson Foto: Aleksander Klug Spørgsmål 5 af 15 5. Hvad hed den seneste gruppe, der vandt 'X Factor'? A Smokey Eyes B VKation C Place on Earth D Embrace Foto: Mogens Flindt Spørgsmål 6 af 15 6. Lina Rafn har vundet 'X Factor' én gang. Hvem førte hun til sejr? A Martin Hedegaard B Linda Andrews C Sarah Skaalum D Thomas Ring Foto: Mogens Flindt Spørgsmål 7 af 15 7. Hvor mange grupper har vundet 'X Factor'? A 1 B 2 C 3 D 4 Foto: Mogens Flindt Spørgsmål 8 af 15 8. Citybois fik en fjerdeplads i 2015. Hvad hedder duoen? A Christian og Boris B Anthon og Thor C Adam og Thor D Chris og Bo Foto: Mogens Flindt Spørgsmål 9 af 15 9. I 2018 kom Sanne Salomonsen langt med sin deltager Sigmund Trondheim. Hvilken plads fik han? A 1 B 2 C 3 D 4 Foto: Mogens Flindt Spørgsmål 10 af 15 10. Thomas Blachman og Remee har delt de seneste syv sæsoner imellem sig. Hvilken dommer vandt i 2013? A Ida Corr B Anne Linnet C Cutfather D Pernille Rosendahl Foto: Jonas Olufson Spørgsmål 11 af 15 11. Hvem vandt 'X Factor' i 2019? A Benjamin Rosenbohm B Jamie Talbot C Kristian Kjærlund D Morten Nørgaard Foto: Mogens Flindt Spørgsmål 12 af 15 12. Hvem tog over sidst, værten Sofie Linde skulle på barsel? A Melvin Kakooza B Lise Rønne C Joakim Ingversen D Eva Harlou Foto: Mogens Flindt Spørgsmål 13 af 15 13. I hvilket år blev finalen afholdt i Jyske Bank Boxen i Herning første gang? A 2010 B 2012 C 2014 D 2016 Foto: Mogens Flindt Spørgsmål 14 af 15 14. Hvor ligger studiet, hvor 'X Factor'-liveshows filmes? A Nørrebro B DR Byen C Herlev D Brøndby Foto: Bo Svane Spørgsmål 15 af 15 15. Inden skiftet til TV2 var der 'X Factor' på DR. Hvor mange sæsoner blev vist på DR? A 7 B 9 C 11 D 13 Dine svar 1. Hvad hedder sidste års vinder af 'X Factor'? Emil Wismann Mathilde Caffey Alma Agger Ilona Artene Foto: Mogens Flindt 2. Hvor mange sæsoner i streg har Thomas Blachman vundet 'X Factor'? 1 2 3 4 Foto: Mogens Flindt 3. Hvor mange så finalen af sidste sæsons 'X Factor'? Kilde: TNS Gallup 823.000 923.000 1.023.000 1.123.000 Foto: Mogens Flindt 4. Hvilken sæson har premiere 1. januar? 13. sæson 14. sæson 15. sæson 16. sæson Foto: Mogens Flindt 5. Hvad hed den seneste gruppe, der vandt 'X Factor'? Smokey Eyes VKation Place on Earth Embrace Foto: Aleksander Klug 6. Lina Rafn har vundet 'X Factor' én gang. Hvem førte hun til sejr? Martin Hedegaard Linda Andrews Sarah Skaalum Thomas Ring Foto: Mogens Flindt 7. Hvor mange grupper har vundet 'X Factor'? 1 2 3 4 Foto: Mogens Flindt 8. Citybois fik en fjerdeplads i 2015. Hvad hedder duoen? Christian og Boris Anthon og Thor Adam og Thor Chris og Bo Foto: Mogens Flindt 9. I 2018 kom Sanne Salomonsen langt med sin deltager Sigmund Trondheim. Hvilken plads fik han? 1 2 3 4 Foto: Mogens Flindt 10. Thomas Blachman og Remee har delt de seneste syv sæsoner imellem sig. Hvilken dommer vandt i 2013? Ida Corr Anne Linnet Cutfather Pernille Rosendahl Foto: Mogens Flindt 11. Hvem vandt 'X Factor' i 2019? Benjamin Rosenbohm Jamie Talbot Kristian Kjærlund Morten Nørgaard Foto: Jonas Olufson 12. Hvem tog over sidst, værten Sofie Linde skulle på barsel? Melvin Kakooza Lise Rønne Joakim Ingversen Eva Harlou Foto: Mogens Flindt 13. I hvilket år blev finalen afholdt i Jyske Bank Boxen i Herning første gang? 2010 2012 2014 2016 Foto: Mogens Flindt 14. Hvor ligger studiet, hvor 'X Factor'-liveshows filmes? Nørrebro DR Byen Herlev Brøndby Foto: Mogens Flindt 15. Inden skiftet til TV2 var der 'X Factor' på DR. Hvor mange sæsoner blev vist på DR? 7 9 11 13 Foto: Bo Svane Tag quizzen igen

****SPOILER: Disse svar fejlede Martin Jensen på****

Herunder kan du se, hvilke spørgsmål Martin Jensen fik forkert. Foto: Philip Davali

Hvor mange så finalen af sidste sæsons 'X Factor'? (Svarede: 1.023.000)

Hvad hed den seneste gruppe, der vandt 'X Factor'? (Svarede: Embrace)

Hvor mange grupper har vundet 'X Factor'? (Svarede: 2)

I 2018 kom Sanne Salomonsen langt med sin deltager Sigmund Trondheim. Hvilken plads fik han? (Svarede: 2)

Thomas Blachman og Remee har delt de seneste syv sæsoner imellem sig. Hvilken dommer vandt i 2013? (Svarede: Cutfather)

--------- SPLIT ELEMENT ---------