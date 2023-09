Råbte og skreg under blodige optagelser: - Det er ret voldsomt

Det gik ikke stille for sig, da DR skød premieren på 'huset' i gang søndag aften, og for Laura Christensen var særligt én scene en intens oplevelse at filme

DR har netop haft premiere på sin nye søndagsserie 'Huset', der udspiller sig i et fiktivt dansk fængsel, der bliver truet af lukning og alt bliver vendt op og ned.

For selvom nogle af fængselsbetjentene i serien vil 'gøre en forskel' og tror på de gode i de indsatte, så er det ikke alle fængselsbetjentene der nødvendigvis er lige så hellige og fromme. Og de bliver pressede af den nye dagsorden i fængslet, hvor de har været vandt til at sidde på flæsket og styre løjerne.

I premiereafsnittet ser man således, hvordan blandt andre Laura Christensens karakter, betjenten Sille, i selskab med David Denciks karakter, betjenten Henrik, i en voldsom scene omringer en indsat i isolation.

De har set sig sure på ham, og for at markere deres position tæsker de den forsvarsløse og afklædte fange gul og blå med deres stave.

Til Ekstra Bladet fortæller Laura Christensen, at det er en ret specielt oplevelse, at filme sådan en scene, hvor man skal råbe og skrige og banke løs på en uskyldig medspiller. Omend man ikke bruger rigtige knipler.

- Det er ret voldsomt. Men det har været enormt ordentligt, og alle har hele tiden haft styr på, om alle er okay. Så efter omstændighederne var det helt okaty. Men det ér jo voldsomt, og når man står i det, så ved man, det er fiktion, men voldsomheden kan godt ramme en, synes jeg, Helt klart.

Laura Christensen i det nedlagte Vridsløselille Fængsel, hvor 'Huset' er optaget. Foto: Henning Hjorth

Man er træt

At man kan blive ramt af den type voldelige optagelser, som 'Huset' har budt skuespillerne på, betyder ifølge Laura Christensen også, at det er vigtigt, at alle overholder de aftaler, man lægger forud for en scene.

- Det er ret intenst, og man er træt bagefter. Det kommer også an på, om man er den, der får tæsk eller giver tæsk. Men det er under alle omstændigheder vigtigt, at man overholder de aftaler, man har lavet på forhånd, for så bliver det nemmer at være i og gøre det, man skal, siger hun og fortsætter:

- Når sikkerheden er på plads, er det nemmere at overgive sig til situationene. For det er jo både fysisk og verbalt rimelig heftigt.

Du kan følge med i 'Huset' på DRTV hver fredag og DR1 hver søndag klokken 20.00.