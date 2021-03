Racistisk mareridt: - Ikke meget har ændret sig

Et 60 år gammelt racistisk mareridt trækker tråde op til nutiden, mener hovedrolleindehaverne i den kommende horror-serie 'Them'

Drevet af en drøm om et bedre liv uden diskrimination flygter den sorte familien Emory i 1953 fra racistiske North Carolina til Los Angeles.

Det ender dog hurtigt som et mareridt, da drømmeparcelhuset er placeret i et kvarter kun med hvide beboere, og blot få minutter efter ankomsten begynder en racistisk terror, der sender familien ud over afgrunden.

En historie så grum, at manuskriptforfatteren til serien 'Them' var nødt til at tilføje elementer fra horror-genren for at gøre den mere spiselig for publikum.

Hr. og fru Emory få minutter før helvede bryder løs i 'Them'. Foto: Skærmbillede fra trailer

Men det er også en vigtig historie, som fortjener at blive fortalt, mener en af hovedrolleindehaverne.

- 60 år senere oplever vi stadig nogle af de ting, som skete dengang. Det viser, at ikke meget er forandret. Sorte mennesker oplever stadig diskrimination og social uretfærdig, om det så er på arbejdspladsen, blot det at hoppe på et fly eller køre igennem ens eget kvarter for at komme hjem, siger Ashley Thomas, der spiller familiefar Henry Emory i 'Them'.

- Farvede personer, især sorte, har stadig har problemer med at få adgang til realkreditlån. Og selv om historien foregår for mange år siden, lever vi i dag stadig under et system, hvor visse personer afskæres fra fremskridt og gøre ting, som andre har let adgang til, siger Ashley Thomas.

Deborah Ayorinde som Livia 'Lucky' Emory. Til venstre ses niårige Melody Hurt, som spiller familiens yngste datter, Gracie Jean Emory. Pr-foto

Barnestjerne i uhyggeligt skifte

Hans kone, Lucky Emory, spilles af Deborah Ayorinde. Hun håber, at den kommende Prime Video-serie kan være med til at nedbryde barrierer.

- Jeg blev forbløffet, da jeg læste manuskriptet. Både over hvor langt vi er nået, mens også over, hvor meget, der ikke har ændret sig. Så jeg er forventningsfuld i forhold til alle dem der kommer til at se det og føle det samme. Mit håb er, at det vil udløse samtale og dialog, som forhåbentlig kan inspirere til ændringer, siger Deborah Ayorinde.

- Jeg føler altid, der er noget at fejre, når vores historier bliver fortalt så flot og ærligt. Jeg tror, at der er plads til os alle, og ærligt talt så bliver jeg glad, når jeg ser flere mennesker, der ligner mig, i centrum af skærmen, siger Deborah Ayorinde.

Også den psykiske terror er fremherskende i 'Them'. Har har hele kvarteret sat sig til rette for at følge med hos de nye naboer. Foto: Skærmbillede fra trailer

Den ondeste parcelhus-dronning i byen

Ekstra Bladet var inviteret til en virtuel snak med Deborah Ayorinde og Ashley Thomas af streamingtjenesten Prime Video, hvor 'Them' har premiere 9. april.

Hollywood-stjernen Kevin Costner har også erhvervet sig en drømmebolig, og du kan leje den for 1,6 millioner kroner om ugen. Se billeder af den luksuriøse ejendom her (+).

Hvad kan du ellers streame? Bliv guidet til de største påske-premierer her (+).