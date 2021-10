Radio Loud skifter navn til 24syv fra næste år

Radio Loud skifter navn til 24syv fra 3. januar, bekræfter Berlingske Media over for Weekendavisen. Desuden vil Berlingske Media opkøbe 91 procent af aktierne.

- Ambitionen er at skabe en ny landsdækkende radio, som kan tage kampen op med DR, og som kan fortsætte, efter at den nuværende sendetilladelse udløber, siger Berlingske Medias koncernchef og udgiver, Anders Krab-Johansen, til mediet.

Tidligere på måneden fortalte Mads Brügger, der var programchef på Radio24syv og nu er chefredaktør på Frihedsbrevet, i et indlæg hos sidstnævnte, at navneændringen ifølge hans kilder var på vej. Og han var langt fra tilfreds med situationen.

- Jeg synes, det er en oplysning, som skal frem - ikke mindst til gavn for de mange danskere, der var glade for Radio24Syv. Jeg forestiller mig, at når navneskiftet bliver lanceret, vil man sige, at nu er Radio24Syv tilbage, og det vil jeg gerne tage kraftig afstand fra, sagde han i den forbindelse til Ekstra Bladet.

Over for Ekstra Bladet lægger Mads Brügger da heller ikke skjul på, at han ærgrer sig over, at navneskiftet nu er en realitet.

- Jeg har ikke andre kommentarer, end at jeg synes, at nu er tragedien fuldendt. Jeg er ked af, at Radio24syvs gode navn og rygte skal slås sammen med den fadæse, som Loud må siges at være, siger han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Han understreger samtidig, at han nu finder det ekstra absurd, at Radio24syv gik til grunde, fordi de tabte til Loud.

'Usædvanlig skarp kritik'

Nyheden kom navnændringen kommer, få uger efter Radio Loud fik 'usædvanlig skarp kritik' af Radio- og tv-nævnet, fordi kanalen på flere væsentlige punkter ikke lever op til kravene for sendetilladelsen.

Såfremt man ikke får rettet op på problemerne, kan det i værste fald ende med at koste kanalen sendetilladelsen.

Afviste intet

Da rygterne kom frem, tilbød Ekstra Bladet Simon Andersen, programchef på Radio Loud, et interview, men det ønskede han ikke. Han ville hverken bekræfte eller afvise rygtet.

'Jeg afviser ingenting,' skrev han i en sms.

Ekstra Bladet forsøger igen at få en kommentar fra Simon Andersen, men det har endnu ikke været muligt.