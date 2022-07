Radio- og tv-kanal lukker og slukker

Radio- og tv-nævnet har svunget pisken.

For i nævnets årsberetning er det kommet frem, at den lokale tv-kanal CityTV Copenhagen og radiokanalen Radio Kultur er blevet lukket efter henvendelse fra Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kendt som bagmandspolitiet.

CityTV Copenhagen kom under nævnets skærpede tilsyn i 2021, da man fandt frem til, at tv-kanalen ikke overholdt tilskudsbetingelserne. Derudover tvivlede nævnet på, hvorvidt den økonomiske styring hos kanalen overhovedet var tilstrækkelig.

Derfor vurderede nævnet, at CityTV Copenhagen ikke kunne levere tilstrækkelige oplysninger om økonomien, og ligeledes er der udøvet 'groft misbrug' af det udbetalte drifstilskud.

Det har altså resulteret i, at den lokale tv-kanal har fået inddraget programtilladelsen, og det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Det er et beløb på 1,5 millioner kroner.

Brugte pengene privat

Det er ikke blot CityTV Copenhagen, der har fået inddraget programtilladelsen. Også radiokanalen Radio Kultur lukker og slukker.

Det fremgår også i nævnets årsberetning, at kanalen ikke levede op til kravene om lokalt radio til lokalbefolkningen.

Derudover beretter nævnet, at mange af Radio Kulturs udgifter havde karakter af privatforbrug.

Det har resulteret i, at kanalen nu skal tilbagebetale driftstilskuddet for den periode, hvor Radio Kultur havde tilladelse til at sende. Det munder ud i 402,830,62 kroner.