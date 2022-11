Radiokanal hapser TV 2-ekspert

Radio4 byder 'Willkommen' til TV 2's USA- og Tyskland-analytiker, Mirco Reimer-Elster.

Han bliver nemlig ny vært på 'Genau'. Et program, der udelukkende handler om Tyskland.

Det annoncer Radio4 i en pressemeddelelse.

Kanalen beskriver det som et match 'wie füreinander gemacht' - altså skabt for hinanden.

- Jeg plejer at være ham, der som ekspertkilde skal svare på spørgsmålene frem for at stille dem, så det at være vært er jo noget helt andet for mig. Men den tillid og tiltro, som jeg er blevet mødt med, har gjort beslutningen nem for mig, siger Mirco Reimer-Elster i pressemeddelelsen.

- Min faglighed og opvækst i Tyskland er et godt fundament for værtsrollen, så jeg glæder mig enormt meget til at komme i gang med 'Genau', lyder det fra den nye radiovært.

Flytter til Kina

Mikrofonen er blevet ledig, fordi den nuværende vært, Thomas Schumann, skal flytte til Kina med sin hustru.

Annonce:

Mirco Reimer-Elster overtager tjansen fra den 6. december.

- Vi holder naturligvis fast i programmets grundlæggende styrke om at tage Tyskland alvorligt uden at være alvorstung, og 'Genau' vil naturligvis stadig være Weltklasse i at vende den politiske udvikling i Tyskland, siger Mirco Reimer-Elster i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Jeg har andre spidskompetencer end Schumann, og derfor kommer jeg også til at kaste mig over lidt andre emner fremover. Lur mig, om der ikke kommer til at være lidt mere fokus på sport og kultur, lyder det fra ham.

Mirco Reimer-Elster har som søn af tyske forældre og en opvækst i Slesvig nærmest fået tysk kultur og historie ind med modermælken

I øjeblikket arbejder han på en ph.d.-afhandling om Tyskland under den kolde krig.

Det er ikke første gang, at han skriver om vores naboland.

Annonce:

Sammen med TV 2-korrespondent Ulla Terkelsen har Mirco Reimer-Elster skabt samtalebogen 'Skønhed og skræk - to generationer på rejse i Tyskland'.

'Genau' sendes hver tirsdag klokken 10.05 på Radio4.