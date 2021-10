Radiovært: - Ingen skal kopiere Radio24syv

Hvis Radio Loud ender med at skifte navn til 24syv, som Mads Brügger påstår, skal de ikke forvente at blive det nye Radio24Syv, forklarer Nima Zamani.

33-årige Nima optrådte som vært på programmerne 'Nattevagten' og 'Stram Diskurs', inden Radio24Syv blev lagt i graven for to år siden, da Radio- og tv-nævnet valgte at give udbuddet til Radio Loud.

Radioværten ser det overhovedet ikke som en mulighed at genoptage sine tidligere radioprogrammer under Louds faner ved en eventuel navneændring, hvis han fik tilbuddet.

- Nej, det kunne jeg ikke finde på. Det hørte det gamle Radio24syv til. Der er ikke nogen, der skal kopiere det gamle Radio24syv, fastslår Nima Zamani.

- Man kan ikke genskabe det gamle 24syv uden Brügger, Bertelsen og 'Den Korte Radioavis'. Men man kan måske give lytterne en brøkdel af 24syv tilbage, efter kanalen blev lukket af en skandaløs ansøgningsproces, fortsætter han.

Bliver aldrig det samme

Nima Zamani blev for nylig ansat hos Radio Loud, hvor han skal stå i spidsen for et nyt holdnings- og debatprogram, der går under navnet 'Z for Zamani'.

- Jeg vil sige, at hvis Radio Loud ændrer navn til 24syv, så er det meget, meget, meget vigtigt at slå fast, at det aldrig bliver Radio24syv, som har eksisteret engang, siger han og tilføjer:

- Men skifter man navn til 24syv, kan det både have positive og negative virkninger - positive i form af, at nogle af de folk, der lyttede til Radio24syv, vil lytte til 24syv, men der kan lige så godt være rigtig mange af de gamle lyttere, som vil mene, at det ikke er det samme som Radio24syv. Jeg tror, at der ligeså vel kunne være folk, der blev vrede, som der vil være folk, der blev glade.

Simon Andersen, programchef på Radio Loud, afviser ingenting, da Ekstra Bladet fremlægger rygtet om navneændringen for ham.