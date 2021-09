Radiovært nægter at spille R. Kelly

DJ og radiovært Dan Rachlin vil ikke spille musik med R. Kelly på trods af, at man hos DR ikke har tænkt sig at boykotte kunstneren

I kølvandet på de grove sex-anklager mod den amerikanske R&B-sanger R. Kelly har flere danske radiostationer valgt at stoppe med spille sangerens musik på deres kanaler.

Men hos DR har man derimod nægtet at følge trop.

Og det holder de fast i efter, at den kontroversielle musiker nu er blev dømt og kendt skyldig i blandt andet menneskehandel med seksuel udnyttelse for øje.

Til det udtalte DR til Ekstra Bladet, at de 'ikke udøver censur eller lister over forbudte kunstnere'.

Sætter hælen i

Der er dog delte vande i det store mediehus.

Dan Rachlin forklarer til Ekstra Bladet, at han ikke længere kommer til at spille R. Kellys musik. Hverken i sit virke som DJ eller radiovært på P5-programmet 'Hit på hit'.

- Det skal siges, at jeg ikke har tænkt mig at blive bannerfører for moralens vogtere. Men jeg synes, at når man har med en kunstner at gøre, der har krænket, voldtaget og ydmyget et hav af både unge piger og kvinder, så sætter man hælen ned.

Dan Rachlin nægter at spille musik med R. Kelly. Foto: Philip Davali

Kombinationen af den voldsomme sag, og det faktum at R. Kellys musik ofte er af seksuel karakter, er ifølge radioværten for absurd.

- Den kobling der ligger i, at det meste af hans musik er forførelse og decideret sex, og han nu er blevet dømt for seksuel udnyttelse. Det er sgu lige stærkt nok, fortæller han.

Det er svært

Dog understreger musik-connaisseuren, at det kan være en svær balance, og at han ikke ligger inde med et excel-ark over, hvilke kunstnere han spiller og ikke spiller.

For eksempel lytter han stadig til Michael Jackson, som har haft kæmpe betydning for DJ'ens musikforståelse, på trods af anklager om pædofili.

- Der er jo utallige kunstnere, der har gjort fuldstændig hul i hovedet ting. Det er super svært, siger Dan Rachlin og fortsætter:

- Men den her situation, den synes jeg ligger lige til højrebenet. Han er nu dømt seriekrænker, og de få sange, som jeg overhovedet ville gide spille, dem lader jeg bare være, i respekt for de kvinder, der har været udsat for hans grusomme handlinger.