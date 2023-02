Ramt af skandale: Aflyser pressemøde

Sydkorea har de seneste år haft stort held til at fascinere og fastholde action-glade abonnenter på Netflix, hvor ikke mindst den blodige - og heldigvis fiktive - 'Squid Game'-serie blev et overraskende stort globalt hit.

Netop nu hitter det ligeledes sydkoreanske realityshow 'Physical: 100' stort på Netflix, hvor det blandt andet i Danmark er blandt det allermest populære indhold. Her dyster 100 toptrænede atleter, bodybuildere, soldater og fitnessmodeller om en præmie på 1,6 mio. kr.

I kølvandet på successen er der kommet beskyldninger frem, der stiller flere af de 100 hårdtpumpede deltagere i et dårligt lys.

Blandt andet er der talrige anklager om doping rettet mod deltagerne, der - meget belejligt - ikke er underlagt krav om dopingtest, der kun gælder elitesport - ikke tv-shows.

Flere af de 100 deltagere er blevet superstjerne i deres hjemland, hvor de følges massivt - ikke mindst på sociale medier. Foto: Ritzau Scanpix

Udover anklagerne om, at deltagerne bruger store mængder ulovlige. præstationsfremmende medikamenter, er der samtidig kommet informationer frem om, at en deltager har været voldelig overfor sin ekskæreste, samt at en anden deltager i sin skoletid har deltaget i grov mobning.

Anklager om doping har ramt det sydkoreanske Netflix-hit 'Physical: 100'. Foto: Ritzau Scanpix

I kølvandet på de forskellige kontroverser og beskyldninger aflyser folkene bag showet nu et planlagt pressemøde, der skulle have fundet sted 28. februar.

Det skriver flere forskellige medier, blandt andet netmediet Allkpop, der har fået nedenstående citat fra holdet bag produktionen:

De 100 deltagere til pressemøde i den sydkoreanske hovedstad Seoul. Foto: Ritzau Scanpix

'Vi er for nylig blevet gjort bekendt med en rapport om, at en af deltagerne i 'Physical: 100' har været involveret i en ubehagelig episode. Vi har besluttet, at det er bedst at få undersøgt detaljerne i forhold til episoden, så vi har besluttet at aflyse pressekonferencen'.

Ifølge avisen Korea JoongAng Daily er en af deltagerne blevet afhørt af politiet i sagen om det påståede voldelig overfald.

'Physical: 100' ligger i skrivende stund i toppen af Netflix-hitlisten i Danmark - kun overgået af serien 'Wednesday'.