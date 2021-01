Rap bemærkning efter exit: - Jeg står ved det

21-årige Magnus Rasch mener, at Oh Land vil komme til at ærgre sig over, at hun ikke gav ham en plads videre

Efter fredagens 'Five chair challenge' måtte Magnus Rasch vinke farvel til sit 'X Factor'-eventyr, og det blev ikke uden en rap replik fra den 21-årige sanger.

- Jeg er faktisk ikke særlig ærgerlig. Jeg er mere ærgerlig på Nannas vegne, og jeg ved godt, det lyder cocky, men jeg mener helt ærligt, at jeg har mere udviklingspotentiale end mange af de andre sangere, siger han efter sit exit og tilføjer:

- Jeg ærgrer mig faktisk lidt på showets vegne, for jeg tror, jeg kunne tilføje noget ud over det musikalske, som andre måske ikke på samme måde ville kunne.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at han i dag står helt ved sine ord.

- Jeg må nok erkende, at interviewet, efter jeg fik nej, gik lidt stærkt i kampens hede. Men når det er sagt, så står jeg samtidig ved det, jeg sagde. De andre deltagere er hammerdygtige, men jeg tror, at jeg passer bedre ind i 'X Factors' format både i forhold til teknisk udvikling som sanger gennem programmet, men også i forhold til underholdning, siger han.

Underdog

For Magnus Rasch var hans audition i 'X Factor' første gang, han skulle synge for et publikum, og han anerkender derfor også, at flere af de andre deltagere havde mere erfaring at trække på.

Magnus Rasch mener, at både seerne og dommerne går glip af noget, fordi han ikke er med videre i 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni / TV2

- Men jeg kan godt lide at være underdog, så det berørte mig ikke, at de andre havde mere erfaring end mig. Mit fokus var at forbedre mig i forhold til at lære at synge foran andre og ikke mindst stå på en scene og endda noget så småt som at synge ind i en mikrofon. Det handlede aldrig om konkurrence, selvom det havde været fedt at gå videre, siger han.

Og selvom det altså blev et 'nej' fra Oh Land til Magnus, er han ikke færdig med at jagte musikdrømmen.

- Jeg er på et stadie i mit liv, hvor jeg har tid og mulighed for at jagte nogle af mine store interesser. For mig handlede 'X Factor' som sagt om at få god erfaring og ikke mindst gode ord med på vejen, som jeg kunne bruge til at forbedre mig som sanger.

- At jeg overhovedet nåede så langt som til 'Five chair' med så mange dygtige unge om buddet, fortæller noget om, at jeg har et potentiale for det. Og det vil jeg knokle og arbejde for at realisere, siger han.

