Rasende forældre langer ud

De seneste dage har afsløringer af krænkelser, mobning og vold på Herlufsholm skabt genlyd i Danmark og haft store konsekvenser for skolen, der blandt andet har valgt at fyre deres rektor, Mikkel Kjellberg.

Nu går en række forældre til nuværende elever på Herlufsholm skole og gymnasium til tasterne med en appel til 'medier og politikere'.

Det sker i en pressemeddelelse, hvor de ikke lægger skjul på deres utilfredshed over forløbet.

Pressemeddelelsen er underskrevet af 'en bred kreds af forældre til nuværende elever på Herlufsholm Skole'.

'Vi føler naturligvis med enhver elev, der måtte have oplevet grænseoverskridende adfærd. Uanset om det måtte have fundet sted på Herlufsholm eller en hvilken som helst anden uddannelsesinstitution', lyder det i meddelelsen, der fortsætter:

'Børn og unge har krav på tryghed, og vi har aldrig tvivlet på, at Herlufsholm er et trygt sted både for de yngste elever i 6. klasse og de næsten voksne 3.g'ere. En tryg atmosfære udelukker dog ikke, at nogle personer kan blive overfaldet, mobbet eller krænket. Det ved enhver, der bor i trygge Danmark', lyder det videre i pressemeddelelsen.

Forældrene fortæller videre, at de ikke kan genkende den usunde kultur på Herlufsholm, som den bliver beskrevet i TV 2-dokumentaren.

'Vi fornægter ikke, at der har fundet mobning, krænkelser og vold sted på skolen. Men vi må insistere på, at dette er enkeltstående tilfælde og ikke resultat af en kultur. I hvert fald ikke en kultur på Herlufsholm', skriver de og fortsætter:

'Som på andre skoler er der selvfølgelig også børn og unge på vores børns skole, som bliver påvirket af den forråelse, de udsættes for i medierne og på de sociale medier. Som på andre skoler er der selvfølgelig også børn og unge på vores børns skole, som mangler værktøjer til at håndtere deres aggressioner eller mindreværd. Som på andre skoler er der selvfølgelig også børn og unge på vores børns skole, som gør andre ondt', lyder det.

En række forældre langer nu ud efter afsløringer om deres børns skole. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Langer ud efter Mette Frederiksen

Herefter langer forældrene ud efter flere politikere, heriblandt statsminister Mette Frederiksen.

'Ingen andre skoler har dog skullet opleve, at selveste landets statsminister på sin Facebook-væg fordømmer ledelsen og benytter så stærk en vending som 'utilgiveligt' på baggrund af en tv-udsendelse. Også undervisningsministeren kommunikerer via Facebook og kalder det for 'det alvorligste', hun har 'har set i årtier', og bekendtgør, at hun efter udsendelsen nu håber at komme igennem med sit politiske forslag at forbyde præfektordningen, som er en hjørnesten på vores børns skole'.

'Begge ministre udsendte deres ultimative budskaber allerede morgenen efter, TV2 havde bragt udsendelsen. Statsministeren har selv sine kampe med pressen, men i denne sag må vi forstå, at hun stoler 100% på TV2's version af sandheden og ikke har brug for yderligere information eller eftertanke.'

Forældrene fortsætter:

'Vi kunne have ønsket, at de to ministre havde haft mindre travlt med at fordømme vores børns skole. Men de skød uden tøven med de skarpeste våben, en politiker har: fordømmelse. Med alle de ubehagelige konsekvenser, det nu får for skolen og dens elever og vores børn.'

Elever er bange

I pressemeddelelsen fortæller forældrene videre, at børnene, der går på skolen nu, er bange for at vise, at de har tilknytning til Herlufsholm.

'Vores børn går fra i dag ikke længere med deres skoleuniform, når de færdes uden for skolens område, på grund af overfald og trusler. Det har de fået forbud mod, for deres egen sikkerheds skyld. Sådan går det, når tv-udsendelser skaber fordømmelse, og når børnenes statsminister og hendes regering hælder benzin på bålet.'

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen og Pernille Rosenkrantz-Theil, der er børne- og undervisningsminister, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

