Rasende Linde: 'Hvad foregår der?'

Fredag aften indtog 'X Factor'-deltageren Tina scenen med sin egen sang med navnet 'Ord'.

Sangen handler om, hvordan ord kan gøre ondt, og hvordan vi skal tænke over, hvordan vi taler til hinanden.

Fra scenen fortalte Tina i den forbindelse, at hun i forbindelse med 'X Factor' har modtaget en lang række grimme beskeder, hvor folk blandt andet har skrevet til hende, at hun ikke hører til i 'X Factor'.

Det fik fredag aften værtinde Sofie Linde til på live tv at sende en skarp reprimande til seerne om, at de skal opføre sig ordentligt.

Da Ekstra Bladet talte med Linde efter fredagens liveshow, fortalte hun, at hun følte, det var hendes pligt at komme med en opsang.

- Åbenbart er det nødvendigt at minde folk om, at man skal tale ordentligt til hinanden, sagde hun og lagde ikke skjul på, at hun havde fået nok:

- Jeg bliver vred helt nedefra den vrede sure ildkugle i maven. Jeg bliver vred over, at der er nogle, der skal føle sig trynet eller berettiget til at tjekke hadefuldt ind i en 18-årigs inbox. Hvad foregår der?, spurgte hun.

Sofie Linde lagde ikke fingre imellem fredag aften. Foto: Jonas Olufson

'Det er langt ude'

Ifølge Sofie Linde har tonen - især på internettet - taget en meget problematisk drejning, og hun frygter, at det kan have store konsekvenser.

- Vi har accepteret, at det er en del af det at være i den offentlige debat eller at stikke snuden frem, og det synes jeg er langt ude. Det synes jeg er bekymrende. Det er en bekymrende udvikling - og nu er vi oppe på de høje tavler - men ærligt talt for demokratiet, lød det fra Linde, der fortsatte:

- For er der nogen, der afholder sig fra at gå ind i politik og den offentlige debat, og er der nogen, der afholder sig fra at træde ind i et underholdningsprogram slet og ret fordi, at man ved, at de menneskelige omkostninger kan være sindssygt store? For det er benhårdt at få en ond besked. Ja, man kan negligere det, og ja man kan sige, at det er dem, der er problemet. Men det sætter sig fast, og det giver dig en tvivl, og det tynger dig, sagde hun videre.

Foto: Jonas Olufson

I stedet opfordrede Linde til, at vi hylder deltagernes mod.

- Det er så modigt at stå på denne her scene. Alle deltagerne kommer fra en lille by - enten i Danmark eller på Færøerne, og de går ind i det her velvidende, at de vil blive udsat for alle mulige reaktioner.

- Jeg kan ikke forstå, at man ikke hylder det mod. Det er okay at have en holdning og være passioneret som seer, men det er fandme fucking ikke okay at tjekke ind i en 18-årigs inbox for at fortælle hende, at hun er grim og dum og ikke har noget at gøre på den scene.

Indbakken bugner

- Når du kommer med sådan en opsang, får du så også selv mange beskeder i indbakken?

- Ork, ja. Der er mange, der synes, at jeg er hellig, og nu er du på den hest igen. Men det er jo bare en forlængelse af den gode opdragelse, og det kræves det åbenbart, at man minder folk om lød det fra Linde, der fortsatte:

- Jeg er ikke højhellig, og jeg er ikke fejlfri, men jeg ved godt, hvad rigtigt og forkert er, og man skal skrive pænt til andre mennesker. Den er ikke længere. Opfør dig fucking ordentligt!, lød den klare melding fra Linde.

