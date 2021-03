Rasende Martin: - Det er helt sort

Andet liveshow blev det sidste for dommer Martin Jensens solist Hiba, der måtte se sig slået på målstregen, da Oh Land valgte at sende hende ud af programmet til fordel for Blachmans gruppe Neva & Ida.

Den beslutning faldt bestemt ikke i god jord hos Martin Jensen, og det lagde han bestemt ikke skjul på, da Ekstra Bladet mødte ham efter fredagens liveshow.

- Jeg synes, det er rigtigt ærgerligt. Og jeg kan slet ikke forstå, at Hiba skal stemmes hjem til en gruppe, der ikke er bedre end hende. Hvis de havde været bedre end hende, havde jeg kunnet forstå det, lyder det fra en tydeligt frustreret Martin, der fortsætter:

- Det er så uretfærdigt

- Jeg synes ikke, det er okay, når man på den måde sender en deltager ud på grund af det konkurrencemæssige. For selvfølgelig er det en taktisk beslutning. Oh Land har selv tre sangerinder, som på mange måder minder om Hiba, og ved at få Hiba ud kan hun få sine længere frem. Det er logik, og jeg synes ikke, hun dømmer på faglighed. For mig er det helt sort.

Neva & Ida endte med at gå videre fredag aften. Foto: Tariq Mikkel Khan

Martin Jensen er da heller ikke bleg for at indrømme, at han er meget skuffet over fredagens udfald.

- Jeg er meget skuffet. Det vil jeg gerne indrømme. For jeg synes virkelig, det er en mærkelig ting at gøre. Hun sidder selv og siger, at gruppen ikke gjorde det bedste, de kunne, og så sender hun Hiba ud, så ved vi jo godt, hvad klokken er slået, siger han og fortsætter:

- Det er en klog konkurrencemæssig beslutning, men det er en vanvidstanke, hvis man vil finde en stjerne i det her program.

Martin Jensen langer ud efter Oh Land. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Har du tænkt dig at tage en snak med Oh Land om det her?

- Det ved jeg sgu ikke. Det voksne vil nok være at tale med hende om det. Men jeg tror, vi er for fjernt fra hinanden. Hun ser det her som en promoveringskanal, og for mig handler det her om at finde artister, der kan noget, siger han.

Ifølge Martin Jensen blev han meget berørt, da det stod klart, at det var Hiba, der skulle forlade konkurrencen.

- Det er klart, man bliver berørt, for siden januar, har jeg brugt tid på Hiba. Når vi bruger så meget tid sammen, så får man et meget tæt bånd, og det er ikke kun musik, man taler om. Man bliver gode venner rigtig hurtigt, siger han og fortsætter:

Raser mod Oh Land: 'Har du tabt sutten?'

- Det er også en af grundene til, at jeg ikke kan lave 13 sæsoner. Jeg investerer mig selv i alt, jeg laver, uanset hvad det er, og det er hårdt det er.

Hiba trak det korteste strå fredag aften. Foto: Tariq Mikkel Khan

Oh Land er ikke enig i Martin Jensens kritik. Læs hendes svar herunder:

