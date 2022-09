Rasende på 'Luksusfælden'-ekspert: Sådan går det dem i dag

I aftenens afsnit af 'Luksusfælden' sørgede eksperterne for en besparelse på over 400.000 kr til ægteparret Ulla og Jan. Ekstra Bladet har talt med dem om, hvordan det går dem i dag

I aftenens afsnit af 'Luksusfælden' fik ægteparret Ulla og Jan hjælp fra eksperterne Louise Fredsbo og Jan Swytrz.

Og det lykkedes eksperterne at spare ægteparret for over 400.000 kr sammenlagt i restgæld og rentebesparelser. Og det var en stor lettelse for dem, som har kæmpet med økonomien, siden Jan kørte galt som buschauffør for en del år siden.

Siden den hændelse har parret nemlig kæmpet mod sygdom på skift, og derfor har det været svært at opretholde en økonomisk stabil hverdag, især på grund af Ullas sygdomsforløb, hvilket også har lagt en dæmper på parrets humør.

Men det har deres deltagelse i 'Luksusfælden' heldigvis ændret på, fortæller Jan til Ekstra Bladet, da vi rækker ud til ham for at høre, hvordan de har det i dag.

- Vi er blevet meget mere positive. Vi sidder ikke bare og hænger i et hjørne, siger Jan og fortsætter

- Det var godt, at vores datter meldte os til.

Og parret overholder også de aftaler, som eksperterne lavede med kreditorerne, fortæller Jan. Derudover undersøger de nu muligheden for at søge gældssanering, nu hvor Ulla har fået tilkendt en førtidspension, og dermed har en stabil indkomst.

Alt i alt var det en god oplevelse at have besøg af 'Luksusfælden', fortæller Jan til Ekstra Bladet.

Ulla og Jan deltog i 'Luksusfælden', fordi deres datter havde tilmeldt dem. Det er de meget taknemmelige for i dag. Foto: Viaplay Group

- Vores fremtid ser en del lysere ud nu.

Derudover fortæller Jan, at den hjælp parret fik til at holde hans 60-års fødselsdag har været taget godt i brug.

- Vi skal fejre mig på lørdag, og det bliver en god fest. 'Luksusfælden' synes, vi havde klaret os godt, og derfor hjalp de os jo med 10.000 kr., hvilket var en stor hjælp.

Kæmper stadig

Selvom 'Luksusfælden' har kunnet hjælpe ægteparret, så kæmper de dog stadig en kamp, siger Jan til Ekstra Bladet.

Hans kone Ulla er nemlig begyndt at sidde i kørestol grundet hendes sygdom. Og lægerne har spået, at hun vil sidde i kørestolen permanent indenfor et par år. Disse nyheder har været svære at håndtere, siger Jan.

- Men derfor er det netop også rart, at økonomien ikke er en ekstra byrde for os lige nu.

Jan fortæller også, at han selv arbejder flere timer end normalt for at få ekstra penge ind på kontoen, så de får flere penge mellem hænderne.

Parret ser desuden frem til årsskiftet, hvor en ny lov træder i kraft, som betyder, at en ægtefælles løn ikke længere skal modregnes i den anden ægtefælles førtidspension.

Utilfredse med ekspert

Selvom Jan og Ulla har været glade for alt den hjælp, de fik fra 'Luksusfælden', så er det ikke alt ved deres programmet, som var en dans på roser, fortæller Jan. I programmet gik bølgerne nemlig højt mellem ægteparret og eksperten Jan Swyrtz.

- Vi var ikke så glade for den måde, Jan Swyrtz talte til os på i starten. Især den måde han talte til Ulla. Han er lidt en hård mand engang imellem, siger han, og fortsætter

- Det er jo voksne mennesker, han snakker med, så der er ingen grund til at tale til os som børn.

Men undervejs i afsnittet blev der taget en snak med Jan Swyrtz, som ændrede tingene, fortæller Jan.

- Efter den snak vendte han sig 180 grader, og derfra gik det en del bedre.

Trods den ubehagelige start er ægteparret dog stadig taknemmelige for eksperternes hjælp.

- De penge kunne vi jo ikke selv have sparet, siger Jan.

Du kan se Luksusfælden hver tirsdag kl. 20.00 på TV 3 eller på Viaplay

