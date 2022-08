Rasende realitystjerne angriber Netflix

Han var det helt store samtaleemne, da deltagerne fra anden sæson af Netflix' datingprogram 'Love is Blind' mødtes til reunion.

Det blev dog sidste gang, Abhishek 'Shake' Chatterjee deltager i noget som helst, der har med programmet at gøre, slår han nu fast over for TMZ.

I reunion-afsnittet vakte det blandt andet stor forargelse både blandt de andre deltagere og værterne Nick og Vanessa Lachey, at 'Shake' gennem hele programmet fokuserede voldsomt på de kvindelige deltageres udseende.

Derudover røg han og Nick Lachey flere gange direkte i totterne på hinanden.

Nu forklarer 'Shake' over for TMZ, at han er 'rasende' over, hvordan Netflix har fremstillet ham i realityprogrammet, og at han har meddelt producerne, at han 'intet vil have at gøre med programmet', selvom de ifølge 'Shake' har tigget ham om at deltage i endnu et afsnit.

Rødglødende konflikt

'Shake' langer desuden endnu en gang ud efter programmets format, der går på at teste, om kærligheden er blind ved at lade deltagerne date, uden at de kan se hinanden.

Tidligere har han kritiseret værterne på 'Love is Blind' for ikke selv at have efterlevet eksperimentets præmis.

- Er kærligheden blind, eller mødtes I (Nick og Vanessa Lachey, red.) ikke på settet til en musikvideo? Altså, okay. Og så kommer du og fortæller mig, hvordan jeg behandler folk dårligt og taler grimt til folk?.

- Du kritiserede mig, da du burde have været en neutral vært, har 'Shake' tidligere sagt i et interview henvendt til Nick Lachey.

De to sæsoner, der foreløbigt er udkommet af 'Love is Blind', kan ses på Netflix.

