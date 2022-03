Rasende redaktør: Ingen knalder!

Det er ikke fordi, at alt var bedre i gamle dage, men der er ét stort problem med de mange superheltefilm, der er blevet spyttet ud af Hollywood de seneste 15 år:

'Der er ingen, der knalder'.

Det mener Josh Kurp, som er redaktionschef for popkultur på livsstilsmediet Uproxx.

Josh Kurp skriger sin frustration ud i en klumme på siden.

'Nutidige blockbustere er stort set alle sexløse affærer med lejlighedsvise afvigere', skriver Kurp, som melder sig helt på bølgelængde med stjerneinstruktøren Steven Soderbergh.

Soderbergh vandt en oscar for 'Erin Brockovich' i 2001, men har ikke arbejdet for et stort filmstudie i årevis.

Og specielt superhelte-film siger ham intet. Årsagerne er flere, men at de er tørlagt for slibrige scener, spiller en stor rolle.

- Der er ingen sex. Der er ingen, der knalder. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal instruere folk i at opføre sig i en verden, hvor det ikke er en ting, har han for nyligt sagt i et interview med Daily Beast.

I den erotiske horrorfilm 'X' drager et tv-hold ud på landet for at optage en pornofilm. Foto: A24

Alle knalder

Redaktionschef Josh Kurp ser dog nu et svagt lys for enden af en meget lang og mørk tunnel.

Eksempelvis er den nye Batman-film et bevis på, at superheltefilm godt kan være sexede, og med premiererne på den erotiske horrofilm 'X' og den erotiske thriller 'Deep Water' befinder vi os måske ligefrem i 'en herlig tid for beskidte film'.

'Alle knalder i 'X'. Der er bryster og baller, og, fordi den foregår i 1970'erne, sikkert også et andet ord med b som rimer på 'dusk', selv om vi ikke ser noget til dem', skriver Josh Kurp, og kalder samtidig 'Deep Water' for et 'slibrigt brag'.

Filmen har ekskæresterne Ben Affleck og Ana de Armas i hovedrollerne. Instruktøren er Adrian Lyne, som tidligere har stået bag andre erotiske hits som '9 1/2 uge' og 'Farligt begær'.

Ben Affleck og Ana de Armas i den erotiske thriller 'Deep Water'. Pr-foto / Prime Video

Beskidt film

Og det er det erotiske spil, der hiver filmen hjem, hvis man ellers skal tro anmelderen hos Uproxx.

'Til det punkt, at 'Deep Water' ikke giver mening, er det umuligt at finde hoved og hale i karakterernes motiver, og der er ingen reel løsning eller udbytte af noget, men alligevel nød jeg denne beskidte, dumme film mere, end jeg nogensinde troede, jeg ville'.

'X' har dansk biografpremiere 31. marts, mens 'Deep Water' kan streames på Prime Video.

