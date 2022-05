Rasende seere: 'Kom nu ind i kampen'

Hvis du søndag aften satte dig til rette foran fjernsynet og tunede ind på TV 2 for at se kanalens stort anlagte partilederdebat om forsvarsforbeholdet, er det ikke sikkert, at du blev meget klogere på, hvor du skal sætte dit kryds, når vi onsdag 1. juni skal i stemmeboksen for at stemme om forsvarsforbeholdet.

I en lang periode efter vært Cecilie Beck havde budt velkommen til debat, var der nemlig bøvl med lyden, og man kunne således intet høre hjemme i stuerne i de første mange minutter af programmet.

Det fik en lang række seere til tasterne på TV 2's Facebook-side, hvor de rasede over lydproblemerne.

'Der er ikke lyd på jeres kanal lige nu. Debatten om ja eller nej,' skriver en.



'Super fint med manglede lyd på partilederdebatten. Ironi kan forekomme,' skriver en anden.

'Elsker politikere, der ikke giver lyd fra sig,' skriver en tredje.

'KOM NU IND I KAMPEN. LYD LYD,' skriver en fjerde.

Beklager lydudfaldet

I kommentarsporet har TV 2 beklaget lydproblemerne, som de ifølge flere seere først fik løst efter 20 minutter.

'Vi beklager lydudfaldet, det skulle meget gerne virke nu,' lyder det fra TV 2 i kommentarsporet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra TV 2 for at få uddybet lydproblemerne, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Man skal høre sandheden fra børn og fulde folk, derfor er Ekstra Bladet taget til Aalborg karneval for at tage temperaturen på forsvarsforbeholdet. Stemmer danskerne nej – eller ja? Der er delte meninger blandt karnevalsgæsterne, og nogle vil stemme noget helt andet end ja eller nej. Stemmer danskerne nej – eller ja? Der er delte meninger blandt karnevalsgæsterne, som Ekstra Bladet har talt med

Morten Messerschmidt har tidligere stemt for at sende danske soldater til Mali under fransk ledelse, selvom han nu advarer imod, at det samme vil ske, hvis Danmark stemmer ja til at fjerne forsvarsforbeholdet. Hør interviewet med ham i 'Ingen kommentarer'.