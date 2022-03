Rasende seere: - Skandale!

'Danskerne har simpelthen ikke forstand på musik!'.

'Tror LIGE de skal tjekke stemmerne igen !!!!!!!'

'SKANDALE WTF'.

Nogenlunde sådan så kommentarsporet i Ekstra Bladets liveblog ud, da Sofie Linde udråbte Kári som den sidste deltager, der gik direkte videre til femte liveshow i fredagens 'X Factor', efter seerne havde stemt.

Det betød nemlig, at Tina og Oliver Antonio måtte synge mod hinanden i farezonen. Og at den unge Tina fra Færøerne havnede der, huede bestemt ikke Ekstra Bladets læsere.

Tina og Oliver Antonio havnede i farezonen i fredagens 'X Factor'. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Heller ikke Tina selv havde set det komme, fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende efter programmet.

- Det var lidt et chok. Det er ikke noget, nogen har lyst til. Det kan jo ske for enhver, men det var et chok, fordi det var mod Oliver. Det var en ubehagelig situation at være i, lød det fra Tina.

Betyder meget

Derfor varmer det også at mærke opbakningen fra de seere, der støtter hende, forklarer Tina.

- Det betyder virkelig meget, at jeg har fået så meget kærlighed og støtte indtil videre. Og det at stå i farezonen, det kan jo ske for alle i det her program. Der er ikke noget, der er planlagt.

Selvom Tina endte med at klare skærene, da Kwamie Liv besluttede at tage hende med videre i showet, ærgrer hun sig over at skulle sige farvel til Oliver.

- Vi elsker allesammen Oliver, og han er jo sygt dygtig, så det er megasvært, at han skal forlade os. Men musik er jo et kæmpe univers og meget større end 'X Factor', der jo bare er et program, der bliver vist om og om igen hvert år, så Oliver kan sagtens klare det, lød det fra Tina.

Tina var på scenen to gange - første gang iført et langt brudeslør. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, var bestemt ikke tilfreds med, at Tina røg i farezonen. Han kalder seerne for både tonedøve og smagløse i sin anmeldelse af programmet, som du kan læse her.

Er du nysgerrig på, hvor meget 'X Factor'-dommerne tjener? Bliv meget klogere på deres store lønninger her.