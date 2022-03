Raser: De gør det for pengene

Lørdag talte skuespiller Alec Baldwin ved Boulder International Film Festival i Colorado, og her lagde han ikke fingrene imellem i forhold til de søgsmål, der er rettet mod ham selv og filmsettet efter det fatale skyderi under optagelserne, der tog livet af en kvinde.

Han mener nemlig, at søgsmålene udelukkende har til formål at få penge.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt CNN.

- Vi har er en gruppe mennesker, sagsøgere og så videre, hvis attitude er, 'de mennesker, som gør noget uforsvarligt, har ingen penge, og de mennesker, som har penge, gør ikke noget uforsvarligt. Men vi vil ikke lade det stoppe os i at sagsøge dem'.

- Så vi har personer, der sagsøger andre personer, som de tænker har dybe lommer, så de kan... Hvorfor sagsøge folk, hvis du ikke får penge ud af det? Det er det, de gør det for, sagde Alec Baldwin på scenen.

Skuespilleren gør det dog på intet tidspunkt klart, hvilke specifikke søgsmål han taler om.

Skudt ved et uheld

Alec Baldwin håndterede en pistol under optagelserne til filmen 'Rust', da pistolen ved et uheld gik af og både filmens instruktør og den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins blev ramt af skud.

Sagen kort: Sådan lød alarmopkaldet efter Alec Baldwin havde affyret rekvisitpistolen

Halyna Hutchins afgik siden ved døden på hospitalet, mens instruktøren blev udskrevet senere samme dag.

Siden har en række personer lagt sag an mod hinanden. Blandt andre har Hutchins' efterladte lagt sag an mod Alec Baldwin og flere medlemmer af produktionen, mens også to medarbejdere på settet har lagt sag an mod Baldwin.