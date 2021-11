Raser: Det er ulækkert

En af de mest markante deltagere i den aktuelle sæson af 'Paradise Hotel', Sille Nimholm, er færdig.

Det står klart, efter hun blev smidt på porten sammen med Patrick H i en direkte duel mod David Jarsbo og Yazmin Papaleo.

Men det virkelige drama udspillede sig kort forinden, hvor netop tilbagevendte Andreas informerede Sille om alle de kvinder, 'Paradise'-flirten David havde snavet med bag hendes ryg. Deriblandt Stine Thomsen, der i dag kalder sig Nora.

Den oplysning smadrede forholdet mellem Sille og David kort før, at de gik i duel mod hinanden.

Optagelserne blev færdiggjort tidligere på året, og Sille Nimholm lægger ikke skjul på, at luften stadig er kølig mellem hende, Yazmin og Nora.

- Når jeg ser, hvad pigerne siger på hotellet, kan jeg kun være glad for, at jeg ikke har samme opførsel som Yazmin og Nora. Jeg vil hellere sidde i min situation, være presset og blive holdt for nar, frem for at det er mig, der er den pige, der holder andre for nar.

- Du føler dig holdt for nar?

- Det gør jeg. Nora går jo og siger, at vi er bedste veninder, og det er den største joke, jeg længe har hørt. Jeg kyssede ikke én gang med Andreas, fordi hun sagde, hun godt kunne lide ham. I mit naive, søde hoved troede jeg, vi var veninder.

Nora sammen med Andreas, der afslørede over for Sille, at Nora og Yazmin havde kysset med David bag hendes ryg. Foto: Henning Hjorth

- Hvordan har det været at se på tv, hvor Nora siger, at hun godt ved, at det er forkert at kysse med David, men at hun gør det, fordi det er lidt forbudt?

- Det er jo sådan noget, jeg synes er sygt. Hun ved godt, at hun gør et andet menneske ked af det, og det har hun åbenbart et behov for. Spil eller ej, der er noget, der hedder empati og respekt, og her står mine pædagogiske evner sgu af.

- Men Sille. Man kan jo sige det samme om David?

- Ja, helt sikkert. Jeg synes bare, at forskellen er, at David trods alt i sync siger, at han gør det af taktiske årsager. Men tro mig, han har også hørt for det herhjemme, for jeg er overrasket over, at han råsnaver med dem allesammen, går direkte ned til mig og lyver for derefter at stikke pikken i mig. Det er ulækker adfærd, og det har jeg også sagt til ham.

Yazmin siger til Realityportalen, at hun ikke kan se problemet i, at hun kyssede med David, da han ikke var kæreste med Sille på det tidspunkt. Foto: Henning Hjorth

Hun synes dog stadig, det er værre fra venindernes side, da de ifølge Sille har hørt ved eksempelvis Pandoras, hvor glade hun og David var og er for hinanden.

Derfor er forholdet mellem dem også anstrengt i dag, ifølge Sille.

- Jeg har ikke et synderligt behov for at have dem i mit liv. Vi vil nogle forskellige ting, og vi er nok bare for forskellige til at kunne mødes på midten, konstaterer hun.

Sille Nimholm og David Jarsbo blev efter hjemkomsten kærester og flytter snart sammen i Aarhus.