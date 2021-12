Raser efter bøn: Det er helt slut

Dwayne 'The Rock' Johnson vender ikke tilbage til 'Fast & Furious', og han er skuffet over, at Vin Diesel ikke bare kan acceptere det

Vin Diesel sendte i november en bøn på Instagram til sin ven og kollega Dwayne 'The Rock' Johnson om, at han skulle genoverveje sin fremtid i 'Fast & Furious'.

Opfordringen kom, efter Dwayne Johnson offentligt havde sagt, at han var færdig med rollen som Luke Hobbs, der er en af de mest toneangivende karakterer i filmserien.

Men den opfordring er ikke blevet vel modtaget hos 'The Rock'.

Det gør han klart i et nye interview med CNN, hvor han siger, at han var overrasket over opslaget, fordi han mødtes med Vin Diesel i juni og fortalte ham om beslutningen.

- Jeg sagde direkte - og privat - at jeg ikke ville vende tilbage til franchisen. Jeg var kontant, men venlig i mine ord, og jeg sagde, at jeg altid vil støtte castet, og jeg vil altid heppe på, at franchisen får succes. Men der var ingen chance for, at jeg selv ville vende tilbage, siger han i interviewet og fortæller, at han også fik støtte fra Universal, da han fortalte dem om beslutningen.

Manipulation

I opslaget fra Vin Diesel nævner skuespilleren blandt andet, at hans børn har et tæt forhold til Dwayne Johnson, ligesom han igen beskrev, hvordan han lovede afdøde Paul Walker, at 'Fast & Furious' mindst ville nå ti film.

Disse argumenter har dog ikke overbevist 'The Rock' - tværtimod.

- Vins seneste offentlige opslag er et eksempel på hans manipulation. Jeg brød mig ikke om, at han nævnte sine børn og Paul Walkers død. Hold dem ude af det, siger han til CNN.

Han ærgrer sig over, at Vin Diesel valgte at tigge ham om at komme tilbage, da han selv havde håbet, at han kunne trække sig på en ordentlig måde og uden problemer. Det har opslaget dog sat en stopper for, mener han.

Dwayne 'The Rock' Johnson understreger, at han tror på, at de kommende 'Fast & Furious'-film nok skal blive successer. Men det bliver altså helt sikkert uden ham.

Den vanvittigt populære filmserie 'Fast & Furious' har flere gange bøjet virkeligheden i en grad, så seernes og anmeldernes tæer en gang imellem har haft svært ved at rette sig ud igen. Bliv klogere på fup og fakta omkring serien her.