Raser efter Price-program: - Det er ikke en joke!

I brødrene Prices nyeste afsnit af deres populære madprogram, 'Spise med Price' bliver der gjort grin med fagforeninger, hvor Adam Price og James Price spiller hensynsløse og skurkagtige udgaver af sig selv - alt imens deres egen restauranter ligger i konflikt med 3F.

Adam Price tog tirsdag aften bladet fra munden og meddelte sine følgere på Instagram, at programmet er filmet længe før konflikten og ikke skal ses som en kommentar på den.

LÆS: Svarer igen efter kritik: 'Skift kanal, eller sluk'

Price-brødrene og A Hereford Beefstouw opsagde tidligere i år deres overenskomster med 3F. Forhandlingerne er nu brudt sammen, og fagbevægelsen har indkaldt til en demonstration, der varer flere dage Price-brødrene og A Hereford Beefstouw opsagde tidligere i år deres overenskomster med 3F. Forhandlingerne er nu brudt sammen, og fagbevægelsen har indkaldt til en demonstration, der varer flere dage

I 3F giver man dog ikke meget for tv-kokkenes vittige indslag. Han synes ikke, den slags morsomheder på bekostning af fagbevægelsen er sjovt.

Annonce:

- Det er ikke en joke, at folk skal arbejde til langt ud på natten. De (Price-brødrene, red.) afslører sig selv, når de joker med, at man har arbejdstidsregler. De siger, at de tror på den danske model, men det kan man konstatere, at de ikke nødvendigvis gør, siger John Ekebjærg-Jakobsen, der er formand i 3F København.

3F: - De holder os hen

- Skal I i 3F ikke også kunne tåle lidt røg – satire er vel en stolt dansk tradition, som må kunne gå ud over alle?

- Jo, de er også rigtig gode. Det er jo et forsøg på at være morsom, og det er de ofte pissegode til. Men det bliver alvor, når de ikke går ud nu og siger til deres direktør og forhandlere, at de skal fortsætte forhandlingerne med os. Jeg synes, de burde træde frem og sige, at de gerne ville tilbage til forhandlingsbordet.

- Har du en idé om, hvornår der lander en overenskomst mellem 3F og Brdr. Price-restauranterne?

- Nej, de vil ikke komme tilbage. Vi kontakter dem med jævne mellemrum og har forsøgt ad tre omgange her efter sommerferien. Vi vil have en dato, men de holder os hen. Så der er en stående invitation. Vi har en meget fremstrakt hånd.

John Ekebjærg-Jakobsen er formand i 3F København. Her ses han i august til en demonstration foran Brdr. Price-restauranten i København K. Foto: Jonathan Damslund

Annonce:

Adam Price: - Vi tror på den danske model

Til Ekstra Bladet fortæller Adam Price, at han ikke havde regnet med, at et afsnit af hans og broderens madprogram ville ende med at rejse en mindre storm omkring sig.

- Bestemt ikke. Det hele er en joke, som vi benytter os af i et hvilket som helst andet 'Spise med Price'-program. Vi bruger naturligvis ikke DR som platform til at genere fagbevægelsen, siger Adam Price.

- Til dem, der er faret i blækhuset, og som måtte være i tvivl, er du og din bror så for eller imod overenskomster på arbejdspladser?

- Vi skriver tydeligt på vores hjemmeside, at vi tror på den danske model. 90 procent af danske restauranter har ikke overenskomst. Vi har haft det som en af de få, så det tror vi naturligvis på.

'Spise med Price' er kendetegnet ved, at Adam Price og James Price ofte har små, humoristiske indslag undervejs i programmerne, hvor det er tydeligt, at de to spiller fiktive versioner af sig selv. I mandagens udsendelse handler det om natmad, hvorfor kameraholdet har udsigt til en arbejdsdag på 18 timer. Hvilket de fiktive versioner af brødrene ikke kan tage sig af. Foto: Jacob Snedevig/DR

De har hinandens numre

- 3F siger, at du og din bror med fordel kunne bruge denne her anledning til at bede jeres direktør og forhandler om at vende tilbage til forhandlingsbordet. Er det en opfordring, du vil tage til dig og sende videre?

Annonce:

- Vores direktør og forhandler arbejder på restauranternes vegne. Hvis 3F har interesse i at genoptage forhandlingerne, så vil vi naturligvis modtage det. James og jeg har ikke været med til forhandlingerne, fordi vi ikke er fagligt kapable ud i den slags, og det har vi så fået andre til.

- Men prikker du til din direktør og forhandler og beder dem mødes med 3F?

- Jeg er sikker på, de har hinandens numre, så det er nemmere, at de ringer sammen.