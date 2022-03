Raser: - Han skal vågne op

Thomas Blachman var langtfra tilfreds med, at Kári gik videre på bekostning af Maria Ranum. Martin Jensen giver dog ikke meget for kritikken

Bookmakerne havde spået, at femte liveshow ville blive det sidste for færøske Kári.

Men Martin Jensens solist overraskede endnu engang fredag aften, da seerne valgte at sende ham direkte videre til næste uges semifinale.

Det skete på bekostning af Thomas Blachmans solist, Maria Ranum, der endte med at trække det korteste strå og måtte forlade tv-programmet fremfor Mille Bergholtz, der også stod i farezonen.

- Der er ikke noget overraskende. Alt kan ske, og det er sådan, det er. Det er ikke mig, der bestemmer det, men hun har haft et sindssygt flot forløb. Vi har eksperimenteret, og vi har gjort det, vi skulle gøre, lød det fra Blachman, da Ekstra Bladet mødte ham efter fredagens afgørelse.

Han sendte samtidig en stikpille afsted mod Martin Jensen og Kári:

- Vi ville gerne have været i semifinalen, men det er måske ikke det, det handler om. Det handler ikke om god musik. Det handler også om Allan Simonsens fænomen i 'Vild med dans', lød det fra Blachman med henvisning til, at det tilbage i 2013 blev kult at stemme på Allan Simonsen, selvom han langtfra var den bedste danser.

Blachman undrer sig over, hvorfor Kári gik videre. Foto: Jonas Olufson

Også min fejl

Ifølge Blachman kan han dog også selv have en del af skylden for, at Kári nu er videre.

- Jeg siger også nogle fejl - 'altså nu er det på tide, at du ryger ud efter den svenske indsats', sagde jeg, og det pisser sikkert folk af, lød det fra Blachman, der fortsatte:

- Der er niveauforskelle i det samarbejde, der har været (imellem hans egne deltager og Martin Jensens, red.), men tillykke til Martin - og sådan er det. Det bliver en semifinale, som bliver god, og Martin ved, at han har en med i finalen. Det er jo skønt.

Kári var meget glad for at klare sig igennem. Foto: Jonas Olufson

Det er sjovt

Martin Jensen gav ikke meget for Blachmans kritik.

- Det er sjovt, at han omtaler sig selv som et Allan Simonsen-fænomen efter 14 sæsoner, griner Martin.

- Det er helt berettiget, at Kári er videre. Der er en grund til, at han går videre. Blachman skal nok bare vågne lidt op, sagde han med et grin og fortsatte:

- Den største joker er Kári. Da han blev nævnt som nummer et, tænkte jeg bare, at det er vildt sindssygt, at han bliver ved med at være her. Han gjorde det jo for vildt i dag. Han kunne ikke svensk i mandags, og han står og synger fuldt svensk. Og så synger han more or less perfekt svensk. Jeg er overlykkelig, sagde han videre.

