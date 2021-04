Raser i TV 2-program: Tøsedreng og vatpik

Der er bestemt ingen tvivl om, at Michelle ikke var tilfreds med, at Martin valgte hende som andenkæmper i aftenens afsnit af TV 2-programmet 'Hjem til gården', som hun efterfølgende røg ud af.

Ifølge hende var Martin en 'tøsedreng' og 'vatpik', fordi han valgte at udfordre en kvinde i tvekamp fremfor en af fyrene, og det gjorde hun også flere gange klart for ham i programmet med diverse kommentarer.

Michelle forklarer nu til Ekstra Bladet, at hun især var uforstående overfor Martins forklaring af, hvorfor han valgte hende:

- Ud fra Martins tale ved bordet - nej, dér kan jeg ikke forstå ham. Han siger flere gange - både i programmet, men også inde på gården - at han jo er en stor fyr. Så mener jeg bare, at hvis han har det billede af sig selv, så er jeg ikke en kæmper på lige fod med ham - udover hvis jeg vælger viden, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg havde da håbet på, at han havde taget en af drengene. Det var også med det formål, at Hanne valgte ham. Nemlig for at få en fyr ud. Pigerne havde været i undertal fra start, og det kunne vi godt mærke inde på gården. Så da jeg vidste, at valget stod mellem Daniel og mig, så håbede jeg da på, at han ville vælge Daniel, fortæller Michelle, der dog blev skuffet.

Michelle havde håbet, at Martin ville vælge en af mændene. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Fortryder ikke

Derfor endte de to direkte duel, hvor Michelle valgte at kæmpe i teknik. Duellen tabte hun, men hun fortryder ikke valget.

- Martin havde læst op på nogle ting i forhold til viden og set de tidligere programmer, inden vi flyttede ind på gården. Derudover brugte han mange timer med bogen - især i uge syv. Viden var derfor slet ikke en mulighed for mig. Styrke overvejede jeg også, men jeg var ikke sikker på, at jeg kunne løfte de store træstubbe hurtigere, end Martin kunne, fortæller hun og fortsætter:

- Det eneste anderledes, jeg kunne have gjort, var at være på højde med Martin. Det er det eneste, jeg ser som min udfordring i tvekampen. Jeg havde problemer med at nå ordentligt op med det sidste bræt, som skulle op og sidde under hanen. Så et par ekstra centimeter opad er da blevet tilføjet til min ønskeliste, smiler hun.

Rimelig badass

Selvom det ikke blev til en sejr, har Michelle nydt at være med i 'Hjem til gården', der både har givet hende gode oplevelser og venskaber. Og så lykkedes det hende at bryde med at være lidt for 'piget', som hun kalder det i programmet.

- Det synes jeg, at jeg har. Min forlovede kan da også godt se, at jeg er rimelig badass - og han er meget stolt over, hvor langt jeg kom. Det er jeg også selv, siger hun.