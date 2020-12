Raser: Jeg havde det elendigt

Tabita Thinggaard mener, at produktionen på 'Ex on the Beach' skulle have skredet ind og fjernet hende fra programmet. Hun har efterfølgende gået til psykolog

Realitydeltageren Tabita Thinggaard var klar, da 'Ex on the Beach' spurgte, om hun var frisk på en tur mere i manegen.

Stedet blev en strandvejsvilla i Vedvæk, men dét, der skulle have været en god oplevelse, påvirkede hende psykisk i en grad, så hun stadig mærker det i dag. Godt tre måneder efter optagelserne sluttede.

- Oplevelsen har ikke været den samme som første gang, jeg deltog. Jeg er ked af, at produktionen ikke kunne se, hvor dårligt jeg havde det, for jeg ved, at jeg har talt med dem om det mange gange. Jeg kan ikke forstå, at psykologen ikke kunne se, at det var alt for lang tid, jeg var derinde, siger 23-årige Tabita Thinggaard til Ekstra Bladet og tilføjer anklagende:

- Tv var åbenbart vigtigere end mit helbred.

Hev fat i produktionen

Hun fortæller, at det var hele miljøet i villaen, der påvirkede hende. Hun havde en følelse af, at man som kvinde ikke skulle høres, og forskelsbehandlingen påvirkede hende voldsomt. Tabita understreger, at det var de andre deltagere, der gav hende den følelse - og ikke produktionen.

Da hun samtidig ikke fik lov at forlade villaen, bidrog den klaustrofobiske indespærring i en kameraovervåget villa til, at hendes psyke blev sat på overarbejde.

- Der er så mange gange, hvor jeg har taget fat på produktionen og sagt, at jeg har været ked af det. Til sidst kunne jeg ikke være i mig selv længere. Man kunne godt se på mig, at det ikke var fedt længere, men det virker, som om at de har lavet det for mange gange og glemmer at tage hensyn til menneskene i villaen, siger Tabita Thinggaard.

Ville presse sig selv

Hun fortæller, at hun i stedet blev opfordret til at fortsætte af produktionen.

- De blev ved med at sige, at jeg klarede det skide godt, og at jeg var mega god. Men jeg havde ikke været ude af villaen i 12 dage og havde været der fra start. Jeg kom ikke på date og fik ikke noget afbræk. Jeg havde så mange tanker i mit hoved og havde brug for at komme ud og mærke frihed. Jeg følte mig fanget. Det var sygt hårdt, siger Tabita Thinggaard.

- Hvorfor forlod du ikke bare selv programmet?

- Det er det med, at når man er så fanget af noget, der føles som et computerspil, så vil man gerne være der til slut. Produktionen sagde også, at jeg godt kunne klare det, og at det nok skulle gå.

- Spurgte du, om du måtte smutte?

- Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg havde brug for, at der var andre, der sagde, at det var nok nu. Jeg følte mig klar til at presse den til det yderste, men jeg kan jo godt se nu, at jeg skulle være taget hjem.

Tabita deltog i sommer i optagelserne til 'Ex on the Beach' All Stars. Foto: Janus Nielsen

Selvtilliden ødelagt

Efter programmet sluttede, har Tabita Thinggaard gået til psykolog, hvor hendes oplevelser er blevet vendt og drejet.

- Vi har talt sammen syv gange eller sådan noget. Mit selvværd er blevet påvirket meget af, at jeg ikke følte, jeg kunne sige noget, uden at folk så skævt til mig. Jeg følte ikke, at jeg var noget værd, eller at nogen kunne lide mig, så jeg begyndte at ændre på mig selv, og så blev det værre. Man bliver presset ud til et sted, hvor man ikke kan genkende sig selv.

- Da jeg kom hjem, blev jeg i tvivl om, hvorvidt mine venner kunne lide mig og virkelig gad at være sammen med mig. Alt føltes falsk, og det har virkelig ramt min selvtillid. I dag kan jeg have svært ved at føre en samtale - selv med mine bedste venner, sukker hun.