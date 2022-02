Raser mod DR: Det er en ommer!

Jyllands-Postens chefredaktør mener, der blev reklameret alt for meget for det sociale medie TikTok under lørdagens MGP-konkurrence

Der er ingen tvivl om, at det kinesiske sociale medie TikTok er utrolig populært blandt børn i samme alder som dem, der sidder klistret til skærmen, når DR hvert år sender det stort anlagte MGP-musikshow.

I år hed den første af de otte sange 'Min mobil' og blev fremført af børnebandet 7even.

I sangen nævnes det flere gange, hvor fedt og sjovt det er at bruge TikTok, og umiddelbart efter sangen brugte showets to værter, Stephania Potalivo og Anna Lin, en del tid sammen med børnene på at lave en video til TikTok.

Marchen Neel Gjertsen er stor fan af MGP, men knap så stor fan af TikTok. Foto: Stine Bidstrup

Aldersgrænsen for at bruge TikTok er 13 år. Den overholdes sjældent, men der er en grund til, at TikTok ikke anbefales til børn i MGP-alderen, og det er, at der på det sociale medie - ud over sjove dansevideoer - også florerer voldeligt og seksualiseret indhold, der ikke er egnet til mindre børn.

Undervejs i showet gjorde Jyllands-Postens chefredaktør, Marchen Gjertsen, på Twitter i skarpe vendinger opmærksom på, at hun ikke mener, at DR skal bruge tid og kræfter på at promovere TikTok.

'Elsker MGP, men behøvede TikTok at nævnes så mange gange - endda af værterne??!! Kineserne kan tids nok invadere vores børns hjerner. Behøver ikke @DR1TV til at mase på for det skrammel i børnefjernsyn, hvor mange seere slet ikke er gamle nok til TikTok. Kæmpe ommer,' skriver hun.

Indenfor skiven

DR mener dog ikke, de har hjulpet et skadeligt kinesisk medie med at komme for meget ind i de danske dagligstuer.

'Jeg anerkender, at brug af TikTok er en vigtig balancegang – og synspunktet her er helt fair. Men vi ved også, at TikTok fylder meget hos børn, og derfor er det også noget, vi beskæftiger os med,' oplyser ledende redaktionschef for Børn og Livsstil i DR Signe Aggerholm i et skriftligt svar til Ekstra Bladet og tilføjer:

'I showet bliver det brugt eller nævnt to gange af værterne. Første gang i forbindelse med ’Min mobil’. Sangen nævner TikTok som en del af omkvædet, og det tager værternes så udgangspunkt i i den efterfølgende overgang. Derudover nævnes det i en opremsning. Det synes jeg egentlig er inden for skiven, også når der ser mindre børn med, men jeg er som sagt helt med på, at balancen er vigtig.'