Raser mod Oh Land: 'Har du tabt sutten?'

Meningerne er i den grad delte omkring sæsonens første udsmidning fra 'X Factor'.

Fredag aften måtte Hiba sige farvel som den første, efter Oh Land besluttede sig for at sende Neva og Ida videre i stedet for den unge kvinde.

Chok: Det er slut

Den beslutning har da også affødt ramaskrig på de sociale medier, hvor folk absolut ikke er enige i, at Hiba skulle forlade showet.

'Hva fuuuck sker der for Nanna. Hun sendte lige en af de bedste ud!', skriver en.

'Hiba skulle ha fået lov til at forsætte! Oh land smed hende ud, fordi hun var den største trussel overfor hendes piger! Slet ikke fair, Neva og Ida nå ikke Hiba til sokkeholderne!', skriver en anden.

'Oh Land - har du tabt sutten? Hvad pokker laver du? Hiba var absolut klasser over den kedelige duo fra Blachman', lyder kritikken fra en tredje.

Det blev et farvel til Hiba, og det kom bag på flere seere. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ingen taktik

Da Ekstra Bladet taler med Oh Land umiddelbart efter fredagens liveshow afviser hun dog, at der har været noget taktisk i hendes beslutning.

- Der vil jeg sige, at ligegyldigt hvilken dommer der sender en deltager ud, så har jeg aldrig oplevet, at der ikke er en, der ikke har fået den kritik. Der er altid nogen, der vil sige, at man gør det af taktiske årsager, siger hun og fortsætter:

- Men jeg har ikke oplevet, at man i den situation tager et taktisk valg, for det er alt for hårdt. Man ser de her mennesker i øjnene, og der tager man ikke et taktisk valg. Dem, der står i farezonen, er jo også dem, der har fået færrest stemmer, så på den måde er de ikke en trussel, lyder det fra Oh Land.

- Det var forfærdeligt

Dommeren lægger samtidig heller ikke skjul på, at hun på ingen måde brød sig om at skulle være den, der traf den endelige beslutning om, hvem der skulle ud af konkurrencen.

- Det var forfærdeligt. Det var ikke særlig sjovt overhovedet. Det er virkelig ikke sjovt at sidde der, lyder det fra Oh Land, der fortsætter med at argumentere for, hvorfor hun valgte at sende Hiba ud i sidste ende:

- Det var en sindssygt svær beslutning, og jeg tog den ud fra ud fra, hvem jeg synes skilte sig mest ud i konkurrencen. Jeg synes måske ikke, at Hiba havde sin egen plads. Jeg synes, hun mindede om Vilson i genre og stil. De var taget ud af den samme pulje af inspiration, hvor Neva og Ida havde deres egen ting, selvom de heller ikke var helt forløst i aften.

Kan ikke beslutte ud fra hvem, der græder mest Hiba blev i farezonen meget følelsesmæssigt berørt og måtte afbryde sin sang, fordi tårerne pressede sig for meget på. Den del er man dog nødt til at se igennem, lyder det fra Oh Land. - Det var ret pinefuldt. Men jeg tror, at alle deltagerne vil det 100 procent. De har alle meget stærke følelser omkring det. Der er nogen, der er gode til at udtrykke deres følelser, og så er der nogen, der reagerer indadtil, siger hun og fortsætter: - Vi kan ikke tage beslutningen ud fra, hvem der græder mest. Selvfølgelig bliver man påvirket af det, men jeg synes også, at jeg skylder forløbet og det samlede at vurdere med min faglighed også og ikke ud fra, hvem der græder mest. Man er nødt til at kunne se igennem det. Vis mere Luk