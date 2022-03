Raser mod Oscar-akademiet: 'Ulækkert og skuffende'

I en udtalelse på Twitter forklarer Oscar-akademiet, at de ikke tolererer vold. Det har fået vreden til at bryde ud på det sociale medie

Øjeblikket, hvor skuespiller Will Smith gik på scenen og stak komiker Chris Rock en lussing under nattens oscaruddeling, har allerede stjålet hele verdens opmærksomhed.

I øjeblikket var der ingen reaktion fra arrangørerne, men nu har Oscar-akademiet været ved tasterne på Twitter.

'Akademiet tolererer ingen former for vold', lyder det indledningsvis.

Herefter kommer akademiet med en opfordring til, at man fokuserer på at hædre filmkunsten og nattens vindere. Og det har skabt massiv vrede i kommentarsporet - især fordi Will Smith som bekendt løb med prisen for bedste mandlige hovedrolle.

'I så på, at et overfald udspillede sig live, og sendte det til millioner af mennesker verden over, og bagefter belønner I den mand, der netop har begået overfaldet, med en pris uden at få ham fjernet fra bygningen eller få ham arresteret for forbrydelsen. Det er netop definitionen på, at man tolererer vold', skriver en twitterbruger.

Chris Rock var tydeligt chokeret over slaget. Foto: Brian Snyder/Reuters

Andre skandaler

En anden bruger skriver, at nattens episode betyder, at han aldrig igen vil se showet.

'Hvor er det ulækkert, at det kunne ske. Will Smith skulle være blevet bedt om at smutte, og han skulle aldrig inviteres igen. Oscar er ikke en af mine yndlingsaftener, og nu tror jeg aldrig, jeg vil se det igen. Så skuffende', skriver en anden.

Flere brugere benytter også lejligheden til at trække tråde til andre kontroversielle oscarvindere gennem tiden, blandt andre instruktør Roman Polanski, der i 1977 blev dømt for flere tilfælde af voldtægt og overgreb mod en mindreårig, men som så sent som i 2003 vandt en Oscar for bedste instruktør.

Også instruktør Harvey Weinstein, der er dømt for en lang række overgreb mod kvinder og har to oscarstatuetter for bedste film på cv'et, nævnes som eksempel.

Undskyldte på bizar vis

Will Smiths voldelige optrin fandt sted, efter at Chris Rock lavede en joke om Smiths kone, Jada-Pinkett Smith, som fik skuespilleren op i det røde felt.

Mens Chris Rock præsenterede bedste dokumentarfilm ved oscaruddelingen, jokede han med Jada-Pinkett Smiths barberede hoved, der skyldes en sygdom, hvor hun taber håret. Her sagde han blandt andet, at han så frem til at se Jada-Pinkett Smith i 'G.I. Jane 2'.

Det fik Will Smith til at fare op på scenen og smække Rock en på siden af hovedet. Derefter vendte skuespilleren tilbage til sin plads blandt det måbende publikum, hvor han råbte 'Hold min kones navn ude af din skide mund'.

Smith vandt oscarstatuetten for bedste mandlige hovedrolle for filmen 'King Richard' kort tid efter den vanvittige episode og udstedte en bizar undskyldning i sin grædende takketale til Oscar-akademiet og sine mednominerede.

Will Smith kunne lige efter optrinnet - uden indgriben fra arrangørerne - holde en takketale, da han vandt sin første Oscar for bedste mandlige hovedrolle. Foto: Robyn Beck/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Politikens anmelder, Joakim Grundahl, har skrevet danmarkshistoriens måske længste filmanmeldelse af filmen 'Speak no evil', som vi gennemgår for spoilers i ugens udgave af 'Revolver'.