Raser mod TV 2: - Det er jo helt latterligt

Pyrus-skaber Martin Miehe-Renard undrer sig over TV 2's beslutning om at tage 'Alletiders julemand' af sendeplanen og TV 2 Play

Flere er oprørte over TV 2's valg om at fjerne julekalenderen 'Alletiders julemand' fra sendefladen

Internettet er i oprør, efter det fredag er kommet frem, at TV 2 i sidste øjeblik har valgt at droppe at sende julekalenderen 'Allertiders julemand', som det ellers var planen.

Ifølge TV 2 har man valgt både at fjerne den fra sendeplanen og TV 2 Play, fordi julekalenderen set med dagens øjne er stødende.

Det er dog langt fra holdningen hos flere af dem, der har givet deres mening til kende på sociale medier.

En af stemmerne i debatten er komiker Brian Mørk. I et opslag på Twitter forholder han sig til tv-stationens beslutning.

'Nogle børn i serien er malet brune i ansigtet, fordi de er klædt ud som flødeboller. Ikke afrikanere, men flødeboller. Og i 2014 var der en person, der klagede. ÉN person. I 2014. Men de danske medier ligger ikke under for wokefrygt. Overhovedet. På ingen tænkelig måde', skriver han i tweetet.

Annonce:

'Latterligt'

Også flere politikere blander sig i debatten.

Kulturordfører for Dansk Folkeparti, Nick Zimmermann, kalder i en pressemeddelelse, der er sendt til Ekstra Bladet, TV 2's beslutning for 'vanvid'.

'Det er helt skørt, at TV 2 fjerner en folkekær julekalender, fordi man har fundet nogle børn, der er malet sorte i ansigterne, og at ordet neger vist nok indgår en enkelt gang i et af afsnittene', skriver han blandt andet og konstaterer:

'Helt ærligt, Pyrus racistisk? Det er jo helt latterligt'.

Artiklen fortsætter efter boksen ...

Samme holdning har folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne, Sussie Jessen, der i en mail til Ekstra Bladet kalder beslutningen om at fjerne julekalenderen for 'absurd'.

'Det ender snart med, at vi ikke må noget som helst for alle de krænkelsesparate. Det er simpelthen kammet over nu. Det må stoppe. Nu må Pyrus lade livet, fordi man ikke må klæde sig ud som en flødebolle. Det er jo fuldstændig absurd', skriver hun.

Annonce:

Forældet skildring

Over for netmediet juleweb.dk har TV 2's konstituerede fiktionschef Mette Nelund forklaret, hvorfor man har valgt at tage julekalenderen 'Alletiders julemand' af sendeplanen.

'Alletiders julemand' har vi netop genset med et fornyet blik. I vores gennemsyn mener vi, at 'Alletiders julemand' indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås for især børn, som ikke kan sætte fortællingen ind i en historisk kontekst', siger TV 2-chefen til mediet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra TV 2, men det har endnu ikke været muligt.

Martin Miehe-Renard, der står bag Pyrus, har fortalt til Ekstra Bladet, at TV 2 ikke har spurgt ham til råds, inden de fjernede 'Allertiders julemand'. Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Frederikke fra 'Paradise' er født som mand men har fået lavet en kønsskifte-operation. Hør om hendes rejse, og hvordan man har sex, når man har skiftet køn i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app