Raser over chok-exit: - Det er totalt dovent

Det falder ikke i god jord hos Martin Jensen, at gruppen VEST har valgt at trække sig fra 'X Factor'

Onsdag kom det frem, at gruppen VEST bestående af veninderne Vera Stæhr og Esther Ilsøe Rubin har valgt at trække sig fra 'X Factor'.

Derfor dukkede de aldrig op som planlagt som en del af Kwamie Livs bootcamp, der bliver sendt på TV 2 fredag aften.

At gruppen har valgt at trække sig, har dog ikke vakt begejstring hos Kwamie Livs meddommer Martin Jensen.

- Jeg synes, det er utroligt respektløst over for programmet og over for Kwamie. Det er dovent at trække sig på den måde med henvisning til, at man har fået det ud af programmet, man vil, og jeg synes ærlig talt ikke, at man kan tillade sig det. Det er totalt dovent, siger han.

- Jeg synes både, det er respektløst over for dommerne, især Kwamie, og alle de andre deltagere, der er med i programmet. Hvis VEST gerne ville have en god og hyggelig oplevelse, så måtte de melde sig til 'Ex on the Beach' eller et andet realityprogram, lyder det fra Martin Jensen.

Gruppen ville pludselig ikke være med i 'X Factor' mere. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Mange får drømmen slukket

Især mener Martin Jensen, det er respektløst over for de andre deltagere, der aldrig nåede til bootcamps, at gruppen valgte at trække sig så pludseligt.

- Der er rigtig mange deltagere, der sidder og drømmer om at komme til auditions og bootcamps og aldrig når så langt, og så synes jeg, det er respektløst at være så ligeglad med det.

- Men der kan vel være gode og personlige grunde til, at man er nødt til at trække sig fra sådan et program som 'X Factor'?

- Nej, så må man overveje det, inden man går med til sådan et program. Der ved man på forhånd, at man kommer til at blive meget eksponeret.

Martin Jensen er ikke tilfreds med, at VEST har valgt at trække sig. Foto: Jonathan Damslund

Du kan se 'X Factor' fredag på TV 2 Play og på TV 2.