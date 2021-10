Raser over dommer: 'Mobning på direkte tv'

'Vild med dans'-dommer Britt Bendixen er kendt for at være bramfri.

Men i fredagens Knæk Cancer-udgave af underholdningsprogrammet på TV 2 gik hun alligevel over stregen, mente flere seere i Ekstra Bladets liveblog.

- Det var som om, du kun vejede 70 kilo, lød den kommentar fra Bendixen til Micki Cheng efter han og Jenna Bagges jive, der fik seerne til tasterne.

'Du starter med at rose dansen, men så kan du ikke holde igen, du danser som du vejer 70 kg. Skam dig Britt Bendixen. Det er simpelthen mobning på direkte TV', skrev en seer for eksempel.

Micki Cheng og Jenna Bagge gav den gas i en jive til fredagens 'Vild med dans'. Foto: Tariq Mikkel Khan

'Som en, der blev mobbet pga. overvægt i barndommen. Så ved jeg, at den kommentar også ramte Micki.Føj,skam dig fru Bendixen. På tide du bliver sat på pension', lød en anden kommentar.

Der var dog også dem, der mente, at kommentaren var helt inden for skiven.

'Ro på nu. Hun har jo en fair pointe med vægten i forhold til at kunne danse fuldt ud. Stop nu den anstrengende krænkelsesparathed', lød det for eksempel fra en læser.

Tager det let

Micki Cheng tager da også det hele med et smil, da Ekstra Bladet møder ham efter showet på Det Kongelige Teater.

- Jeg siger bare, det er rigtig længe siden, jeg har vejet 70 kilo. Meget længe siden. Men jeg tænker, at det måske var et kompliment, siger Micki Cheng og fortsætter:

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er lidt rundere og lidt mere fyldig end alle af de andre, der er med her. Man kan se det på mine kinder. Og jeg tror bare, hun var positivt overrasket over, at jeg bare kunne fyre den så meget af, siger han.

Micki og Jenna nød at være på scenen i Det Kongelige Teater. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han er bestemt ikke fornærmet over kommentaren.

- Nogle gange siger man jo bare noget, der lige falder en ind, og hun tænkte nok bare, at det var bare fucking fedt.

- Jeg ta'r det let. Tarteletter, griner Micki Cheng.

TV 2: 'Ingen skal udskammes'

Ekstra Bladet ville gerne have haft en kommentar fra Britt Bendixen efter showet, men ingen af 'Vild med dans'-dommerne ønskede at stille op til interview fredag aften.

Underholdningsredaktør på TV 2, Thomas Richardt Strøbech, understreger dog over for Ekstra Bladet i en mail, at alt bestemt ikke er tilladt for programmets dommere.

'Jeg vil altid gerne benytte lejligheden til at understrege, at ingen skal udskammes på grund af hverken form eller farve, køn eller seksualitet, ikke i 'Vild med dans' eller andre steder. 'Vild med dans' er et rummeligt program, der hylder alle slags dansere og byder dem velkommen med respekt. Her er højt til loftet - også når dommerne taler', skriver han og fortsætter:

'Vi tilstræber altid, at de kommenterer nydansernes indsats med respekt og kærlighed - og øjet skarpt på dansen. Den tilgang evaluerer vi også løbende med vores dommere.'

