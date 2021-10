Raser over dommerne: Stormer ud

Som aftenens store overraskelse havnede Silas Holst og Lise Rønne nederst i feltet efter 'Vild med dans'.

Og derfor var det da også en noget irritabel Silas, der mødte Ekstra Bladet efter showet.

- Jeg vil da sige, at vi er toplettede, og vi er glade for at være stemt videre, fortæller den professionelle danser og fortsætter:

- Jeg tror, at grunden til, at vi så overraskede ud, var ikke karakteren. Det respekterer jeg. Men grundlaget forstår jeg ikke. Og det kan være frustrerende. Kommentaren om, at det lignede for meget en kamp, den forstår jeg ikke, fordi en paso er jo netop en dødskamp. Det er kamp om liv og død. Man er jo skiftevis tyr eller matador, det er en kamp.

Det var Anne Laxholm, der kom med udtalelserne om, at parret havde 'skuffet', og at der 'havde været for meget kamp' under dansen.

Forstår det ikke

Danseren forstår slet ikke grundlaget for kritikken, da han mener andre versioner af samme dans har fået ros gennem sæsonen.

- Vi har set andre pasoer i år, hvor de har fået ros for, at det var en kamp, og nu danser vi den, så må den ikke være en kamp. Det er en grund, jeg bare ikke forstår, og det forvirrer mig.

Det er ofte, at Silas og dommerne ikke er helt enige, og det har sat sig i danseren.

- Det frustrerer mig at få at vide hver uge, at jeg ikke laver de rigtige trin, fordi det gør jeg, det er jo ikke fordi, jeg bare står og gøgler nede i kælderen med Lise. Jeg står med alle de teknikbøger, der er. Jeg finder det rigtige fodarbejde for at sikre, at det er det rigtige, vi kommer med.

Silas kan ikke forstå, hvorfor dommerne skal kritisere hans kreativitet hver uge. Foto: Jonas Olufson

Danser altid rigtigt

Især Jens Werners kommentar om, at der endelig kom 'noget rigtig dans' har gjort indtryk.

- Så sådan nogle kommentarer med, at nu kom der endelig noget dans, som jeg kunne se var dans, sådan noget frustrerer mig. Fordi det gør vi hver gang.

Silas får ofte kritik for at være for kreativ, men det handler måske mere om, at dommerne gerne vil have dans, der ikke bringer noget nyt med sig, mener han.

- Jeg har ikke behov for at gøgle ud. Jeg pakker det nogle gange ind med en sjov fortælling, men alle trin, jeg har lavet, det står i bøgerne. Så sådan nogle kommentarer frustrerer mig. Nu skal jeg lige hjem og sove på det.

- Der er ingen tvivl om, at vi ser dans forskelligt. De ser dans mere klassisk end jeg gør. Jeg vil gerne underholde, og man må gerne gradbøje. Jeg synes, dans skal udvikle sig.

Vi var tossede

- Hvordan havde I det så, da I så, at I lå i bunden?

- Vi var tossede. Tak til de dejlige seere. Vi giver en omgang, lyder det fra Silas og Lise, der skal danse igen næste fredag.

Parret havde dog ikke overskud til at tage billeder efter programmet og stormede ud fra scenen forbi de mange pressefotografer.

