Raser over DR-beslutning: Skandaløst

Slik, sofahygge og 'Disney Sjov'.

Det er opskriften på en fredag aften i mange danske børnefamilier.

Men det er slut. Med udgangen af 2022 sender DR den timelange underholdning med 'Bubbi Bjørnene', 'Peter Plys' til 'Chip & Chap' og 'Timon & Pumba' for sidste gang.

Efter 31 år: DR dropper 'Disney Sjov'

Den beslutning er ikke ligefrem populær blandt seerne, der kalder det for både 'skandaløst' og ødelæggende, at DR dropper 'Disney Sjov' til fordel for det nye format 'FredagsTamTam'.

Ekstra Bladets læseres holdning er tydelig. I en afstemning mener hele 75 procent, at det er noget nær en katastrofe, at DR ikke længere viser heltene fra Disney.

Flere end 44.000 har stemt, og kun 16 procent synes, at det fint at se noget andet i tv, mens fredagsslikket indtages.

På Facebook har mange utilfredse seere også været ved tasterne.

'ØV ØV ØV TIL DR. Det er en del af fredags hyggen, og Disney's gamle tegnefilms klassikere er noget ganske særligt. Hvordan kan I gøre det??', spørger en på Ekstra Bladets Facebook side, mens en anden tørt konstaterer: 'Håber da ikke dette passer.

'Ligesom 90 års fødselsdag, den prøvede man også at fjerne et år. Mega rammerskrig og den var tilbage året efter. Disney sjov kan man heller ikke bare fjerne', skriver en tredje.

'Nogle ting piller man ved... Og andre ting piller man bare IKKE ved!! og det her er en af dem, skriver Martin Simonsen.

Grimt sprog

Også på DRs egen Facebook-side bliver beslutningen kritiseret.

'Efter min mening en meget dårlig beslutning. Danske tilbud er endnu bedre end Disney? Undskyld men John dillermand som er et dansk 'tilbud' er sgu ikke værd at se. I har også kørt med pendlerkids, et program hvor børnene bandede og brugte et temmelig grimt sprog.. det kan jeg heller ikke se er et godt dansk tilbud', skriver Joan Meyer.

Annette Kristiansen skriver følgende:

'Så nu ødelægger I også Disney, det børnene elsker...alt skal åbenbart ændres og fjernes....føj'.

Ideih Draagsknum kan dog ikke se det helt store problem i DRs beslutning om at tage 'Disney Sjov' af sendefladen.

'Men, det siger mig simpelthen ikke noget, men vi har også adgang til det meste Disney igennem Disney+. Man skal da vel have lov til at forny sig lidt engang imellem', skriver hun på Ekstra Bladets Facebookside.

'Disney Sjov' fortsætter frem til slutningen af 2022.

'FredagsTamTam' får premiere på DR1 6. januar 2023 og sendes fremover hver fredag klokken 19.

Trods det markante kursskifte sendes 'Disneys Juleshow' vanen tro 24. december, forsikrer DR.

