Raser over DR: - Jeg er så skuffet

Rasmus Bruun er meget ked af, at DR har valgt at udskyde serien 'Orkesteret'

Den satiriske serie 'Orkesteret', der blandt andet handler om sexisme, skulle efter planen have haft premiere på DR i år.

DR har dog nu valgt at udskyde serien til sommeren 2022, fordi de mener, at serien lægger sig for tæt op ad den sexisme-sag, mediet lige nu er ramt af, efter en lang række tidligere medlemmer af DR Pigekoret er stået frem med beretninger om seksuelle krænkelser i deres tid i koret.

Den beslutning falder dog ikke i god jord hos satiriker Rasmus Bruun, der i serien spiller rollen som souschef i et orkester, hvor 2. klarinettist spillet af Frederik Cilius drømmer om at stige i graderne.

- Jeg synes, det er dybt ulykkeligt på alle måder. Vi går fra at have den bedste sendetid overhovedet omkring 1. januar til et tidspunkt i glemslen i juli. Det er mega-ærgerligt, og personligt og professionelt er jeg meget ærgerlig. Jeg må indrømme, at jeg er så skuffet, siger Rasmus Bruun til Ekstra Bladet.

Han understreger, at han ikke på nogen måde kan se ligheden imellem serien 'Orkesteret' og de verserende sager i DR.

- Jeg synes slet ikke, de ting minder om hinanden. Man skal i hvert fald have den store krænkelses-lup frem for at finde det. Jeg kan slet ikke se det.

- Men et orkester, hvor der er MeToo-sager ... Kan du ikke se, at det kunne lede tankerne hen på det, der er foregået i DR?

- Jeg kan slet ikke se det, siger han og fortsætter:

- I serien foregår der ting, der er MeToo-agtigt, som der så bliver taget hånd om. Men komikken går imod krænkeren, og der er ikke nogen, der bliver udstillet i serien. Ofrene er helte, og jeg spiller souschef, der faktisk tager hånd om og reagerer på sådan en sag, siger Rasmus Bruun og tilføjer:

Serien med Rasmus Bruun (til venstre) og Frederik Cilius i front er blevet udskudt. Foto: Tobias Kobborg

- Tv-serien handler om hverdagen i sådan et orkester, hvor der kommer alle mulige sager. Lige det her handler om MeToo. Men vi berører en masse emner - for eksempel også alkoholisme, forsmåede musikere og knuste drømme. Det her er bare ét tema, hvor DR så åbenbart kan se paralleller.

