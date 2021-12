Raser over Dyrby-udmelding: - Det er helt sygt

Anne Louise Rühe køber ikke forklaringen om, at Michael Dyrby har været med til at skabe en 'sund' kultur i sin tid som ansvarshavende chefredaktør på B.T.

Tidligere på året stod Anne Louise Rühe frem i Journalisten og rettede en skarp kritik mod B.T.s ledelse.

Det skete, efter hun og syv andre daværende studentermedhjælpere i efteråret gik til ledelsen for at fortælle om krænkelser og grænseoverskridende opførsel fra en redaktør, der på daværende tidspunkt havde ansvar for at ansætte og vejlede studentermedhjælpere på mediet.

Til Journalisten kritiserede Anne Louise Rühe, der i dag ikke længere er ansat på B.T., i den forbindelse ledelsens håndtering af sagen.

Redaktør stadig ansat

Deres klager kostede nemlig ikke redaktøren jobbet med at ansætte fremover, og ifølge Anne Louise Rühe blev de heller ikke oplyst om, hvorvidt sagen fik andre konsekvenser for medarbejderen.

Efter studentermedhjælperne stod frem i Journalisten, blev de informeret om, at deres beretninger havde fået konsekvenser for redaktøren, der dog stadig den dag i dag er ansat på B.T.

Anders Krab-Johansen fortalte tirsdag til Ekstra Bladet, at han fortsat har tillid til Michael Dyrby. Foto: Philip Davali

Derfor blev Anne Louise Kragh Rühe ganske fortørnet, da hun så Ekstra Bladets afsløring om Anna Thygesen mandag aften. I kølvandet på dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' gik Thygesen ud og satte ord på den tidligere TV 2-chef, som hun i dokumentaren fortæller har opført sig krænkende over for hende.

Ifølge Anna Thygesen var der tale om Michael Dyrby, der i dag er ansvarshavende chefredaktør på B.T.

Dyrby har til Ekstra Bladet fortalt, at han er af den overbevisning, at han ikke har opført sig krænkende over for Thygesen eller andre kvinder.

Fuld tillid fra koncernchef

Siden da har Anders Krab-Johansen, der er koncernchef hos Berlingske Media, fortalt til Ekstra Bladet, at han har fuld tillid til Dyrby og mener, at han har været med til at bidrage til en sund kultur på B.T.

'Når det gælder Michael Dyrby, kan og vil jeg kun vurdere ham på hans arbejde som ansvarshavende chefredaktør for B.T. de seneste fire år. Her har han bidraget til at skabe en åben og sund kultur. Derfor er det direkte svar på dit spørgsmål, at ja, jeg har tillid til Michael Dyrby,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Ifølge Anders Krab-Johansen har Dyrby været med til at skabe en sund kultur på B.T. Det er Anne Louise Rühe ikke enig i. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

'Det er for sygt'

Netop den udmelding om en 'sund kultur' kan Anne Louise Rühe på ingen måde genkende.

- Jeg synes, det er for sygt. Det er vigtigt for mig at sige, at jeg ikke er blevet krænket af Dyrby, men hans håndtering af vores sag har været meget kritisabel, og at man vælger at lade en medarbejder, der har krænket en række unge ansatte, blive på en arbejdsplads, er i min optik med til at blåstemple vedkommendes adfærd, lyder det fra Anne Louise Rühe.

- Hvis de synes, det er en sund kultur, at man freder den medarbejder, som en række medarbejdere har følt sig krænket af, så er jeg meget chokeret. Jeg står derfor tilbage med en opfattelse af, at de blåstempler denne her meget usunde kultur, hvor det er i orden at krænke unge medarbejdere. Mine oplevelser er tilmed spritnye, så her kan man ikke forsvare det med, at det er 20 år siden.

'Nedsættende tone'

- Så du kan slet ikke genkende det her med, at Dyrby har været med til at skabe en sund kultur på B.T.?

- Nej. Jeg synes derimod, tonen på B.T. har været nedsættende over for studentermedhjælpere og praktikanter, imens jeg var der. Journalistpraktikanter blev også advaret om personer, som de skulle undgå, og der skulle en chef jo have grebet ind. Der har hele tiden været et grænseoverskridende tonefald, som en chef burde sige fra over for. Når de ikke siger fra, bliver det blåstemplet, og andre overtager, siger hun og tilføjer:

- Det, at man ikke gør noget ved en krænker, viser, at man ikke tager det seriøst. Og jeg står tilbage med en harme. Hvorfor lytter I ikke? Hvordan kan I tale om en sund kultur? Det er så tonedøvt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Michael Dyrby. Han henviser i stedet til Berlingske Medias hr-direktør, Lise Glerup. Hun har svaret skriftligt på Ekstra Bladets spørgsmål, og du kan læse hendes svar i boksen herunder:

Det har heller ikke i skrivende stund været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Anders Krab-Johansen, der er koncernchef i Berlingske Media.

