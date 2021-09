Raser over eksperter: - Føler os voldtaget

Parrets håb var at få hjælp til at få styr på økonomien, men i stedet sidder Jacob og Henriette tilbage med en dårlig smag i munden.

Deres deltagelse i 'Luksusfælden' gik nemlig overhovedet ikke, som de havde håbet på.

Det fortæller de til Ekstra Bladet.

- Eksperterne kom første dag, hvor Louise (eksperten, red.) sagde, at vi skal stoppe med at ryge, drikke cola og energidrik - det var det. Vi har ikke snakket med dem mere, end hvad der er vist i programmet. Det føles som en voldtægt, fortæller Jacob og fortsætter:

- Så står Louise oven i købet og kalder vores ting for skrammel. Hun står virkelig og hakker ned på os, og det kan vi ikke bruge til noget. De tanker, vi havde om programmet, er blevet slået til jorden gange en milliard.

Falsk jobsamtale

Henriette og Jacob, der bor med deres børn i Brørup, blev også lovet en jobsamtale i en virksomhed, der angiveligt havde brug for Henriettes arbejdskraft.

Men heller ikke det passede, mener Henriette:

- Da programmet var slut, ringede jeg til arbejdspladsen, som sagde, at de ikke kunne bruge mig. Det var åbenbart kun ment som reklame fra deres side. Der var ikke noget som helst i det arbejde overhovedet.

Hun påpeger samtidig sin utilfredshed over, at 'Luksusfælden' har fremstillet hende som en, der ikke gider at arbejde.

Det skyldes, at den del, hvor Henriette fortæller om sin lange sygemelding og efterfølgende ca. 40 ansøgninger om måneden, er blevet klippet ud, forklarer hun.

Forkerte tal og ubesvarede spørgsmål

Den berømte regnskabstavle i 'Luksusfælden', der skal vise deltagernes økonomiske status, er ligeledes ifølge parret misvisende.

- Regnskabstavlen er det værste. De havde for eksempel lagt udgifterne for vores cigaretter i to forskellige poster; både madposten og diverseposten. Og desuden havde de en post med, der omhandlede kontanthævninger, men den passer simpelthen ikke, fordi vi har ikke hævet penge seneste to år.

- Det passer heller ikke, at vi skulle have betalt under 2.000 kroner i gæld, fordi vi har betalt 4.500 om måneden de seneste mange år. De har bare lagt noget op på tavlen, kun for at det skal se voldsomt ud og skabe reaktioner.

Jacob har efterfølgende skrevet en del mails til TV3 for at stoppe programmets visning, men han har endnu ikke fået svar på sine henvendelser.

I dag har parret selv fået styr på deres økonomi ved at lave afdragsordninger for at komme af med deres gæld, fortæller de.

TV3 er ærgerlige

Kenneth Kristensen, programdirektør hos NENT Group, er af Ekstra Bladet blevet stillet en række spørgsmål, der bl.a. omhandler beskyldningerne om den falske jobsamtale, regnskabstavlen og deltagernes utilfredshed over fremstillingen af dem.

Men i en mail svarer han blot følgende:

'I 'Luksusfælden' forsøger de økonomiske eksperter at rådgive samt hjælpe de medvirkende med at få bedre styr på økonomien; det er et program, der kan hjælpe de modige deltagere med at danne et overblik, få aftaler med kreditorerne samt lægge en plan for, hvordan man evt. kan komme ud på den anden side af en stor gæld', skriver han i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Dét kræver en stor indsats af eksperterne i programmet, som altid sætter sig grundigt ind i de medvirkendes økonomi, men også en indsats fra de medvirkende. 'Luksusfældens' eksperter viser de medvirkende en mulig vej ud på den anden side af gælden, men det er helt op til deltagerne at vælge, om de vil følge den vej.'

