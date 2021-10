Raser over HBO Max: - De skider på os

I går blev den populære streamingtjeneste HBO Nordic til HBO Max. Samtidig har man for eksisterende brugere af HBO Nordic sat prisen ned, så de nu 'kun' skal betale 79 kroner om måneden for Max-versionen.

Det er en besparelse på 20 kroner pr. måned.

Så skulle man tro, at tilfredsheden hos kunderne var stor, men det er ikke tilfældet, hvis man tager et kig på HBO Max' Facebook-side, hvor bølgerne går endog meget højt.

En af de utilfredse er Jacob Nørgaard fra Albertslund, som har klaget sin nød til Ekstra Bladet. Han har været HBO-bruger i otte år siden begyndelsen i 2013 og er dermed trofast kunde, men han er slet og ret rasende over den intro-kampagne, HBO Max lige nu ruller ud til kommende nye kunder i butikken.

Problemet, set med hans øjne, er, at disse tilbydes halv pris resten af livet.

De 39,50 kroner om måneden, nye kunder derfor p.t. skal betale, hvis de bestiller medlemskab inden slutningen af november, er således en hån mod de trofaste, hidtidige brugere, mener Jacob Nørgaard.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jacob Nørgaard er meget utilfreds med HBO Max' behandling af nuværende, trofaste kunder. Privatfoto

- Det kan ikke være rigtigt, at jeg skal bøde for, at jeg allerede er kunde. Det er, som om de bare skider lidt på os og siger, at det må vi bare leve med, fnyser han og fortæller, at han også gerne vil tilbydes HBO Max til den halve pris resten af livet som tak for loyaliteten.

Artiklen fortsætter under boksen ...

'Det er meget normalt'

HBO Max mener, de tilbyder en fair pris - også til deres eksisterende betalende.

- Det er korrekt, at der er et introduktionstilbud til nye kunder, hvor man kan spare 50 procent. Vi har da også et meget attraktivt tilbud til nuværende kunder - en reduceret fast pris fra 99 kroner til 79 kroner. Man har også muligheden for at benytte sig af et tilbud, hvor man kan købe adgang til et helt år for 599 kroner. Vi synes, at det er et meget attraktivt tilbud for alle – nye som gamle kunder, siger Tom Krogsgaard Nielsen, Head of PR & Communication hos HBO Max EMEA.

- Men kan du forstå, at de gamle kunder føler, at de underprioriteres, idet de ikke får adgang til tjenesten til halv pris?

- Det er meget normalt, at man bruger introduktionstilbud til nye kunder, siger Tom Krogsgaard.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Nødløsning klar

Det har Jacob Nørgaard dog ikke så meget tilovers for.

- Det er jo ikke sikkert, at alle har lyst til eller kan betale 599 kroner på én gang. Og det er stadig en dyrere pris, end nye kunder tilbydes. Det er en principsag, erklærer han.

Jacob Nørgaard har dog en nødløsning klar. Han har nu opsagt sit abonnement. Når det udløber efter opsigelsesfristen 18. november, vil han derefter atter melde sig ind som ny kunde og dermed indløse tilbuddet om halv pris på livstid.

- Så må vi bare håbe, at de ikke finder en snedig måde at blokere nye kunder på, som de kan se allerede har været medlem. Det kræver måske en ny mail og et andet betalingskort, frygter han.