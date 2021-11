Raser over Netflix: Gris aflivet på filmproduktion

Veganerpartiet og dyreværnsorganisationen OASA er ikke tilfredse med, at en gris måtte dø forud for en filmoptagelse

17,4 millioner.

Så mange grise måtte sidste år lade livet i Danmark for at forbrugere både herhjemme og i udlandet kunne få dansk bacon på bordet.

Alligevel vækker aflivningen af en enkelt gris nu vrede hos organisationen OASA (Organisation Against the Suffering of Animals) og Veganerpartiet, der på sociale medier er gået i krig mod Netflix.

Det skyldes, at der i produktionen af en kommende Netflix-serie, som det danske produktionsselskab Copenhagen Cowboys står bag, har indgået en vaskeægte død gris.

Politianmeldt

Under optagelser til serien, der foregik i Roskilde i sidste uge, blev grisen ifølge Ekstra Bladets oplysninger aflivet forud for optagelserne, og den døde gris indgik derefter i indspilningen.

Det har ført til, at de to organisationer nu kan oplyse til Ekstra Bladet, at de har politianmeldt produktionsselskabet.

- Det har vi gjort, fordi det står tydeligt i dyrevelfærdslovens paragraf 28, at du ikke må bruge dyr i eksempelvis filmproduktioner, hvis dyret lider overlast. Jeg er ikke jurist, men jeg vil mene, at en kugle for panden er at lide overlast, siger politisk ordfører i Veganerpartiet, Michael Monberg, til Ekstra Bladet.

Til Ekstra Bladet oplyser den presseansvarlige hos Midt- og Vestsjællands Politi, at en patrulje 8. november blev sendt til produktionen for at undersøge forholdene.

- Jeg kan bekræfte, at vi var på stedet, og at der ikke blev foretaget nogen anholdelser eller sigtelser i den forbindelse, lyder det fra politiets talsperson.

Ifølge Netflix er der da heller intet at komme efter.

'Netflix tager dyrevelfærd meget alvorligt. Ingen dyr blev skadet under optagelserne af denne serie, og al lokal lovgivning blev overholdt,' lyder det i en udtalelse, som streaminggiganten ikke har ønsket at uddybe, til Ekstra Bladet.

Ikke ulovligt

Ekstra Bladet har været i kontakt med Zoologisk Have i København, der overtog den døde gris efter optagelserne, så den kunne bruges som foder til dyrene.

- Vi blev kontaktet af produktionsselskabet, som spurgte, om vi ville aftage den døde gris efter optagelserne, med garanti for, at den blev aflivet på forsvarlig og ordentlig vis, og det sagde vi ja tak til. Så jeg kan bekræfte, at vi har aftaget en død gris, lyder det fra pressechef i Zoologisk Have i København, Jacob Munkholm Hoeck.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der tale om en gris, der skulle aflives alligevel.

Og selvom der i dyrevelfærdsloven står skrevet, at dyr ikke må lide 'væsentlig ulempe' i forbindelse med filmoptagelser, er en aflivning ifølge zoologisk direktør og dyrlæge i Zoologisk Have i København, Mads Frost Bertelsen, ikke i sig selv ulovlig.

- Hvis dyret bliver aflivet af en person, der er uddannet i det, og det i øvrigt sker på en etisk forsvarlig måde, hvor dyret ikke mishandles eller lider overlast på anden vis, er der ikke noget ulovligt i det, forklarer han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra produktionsselskabet Copenhagen Cowboys, men de er i skrivende stund ikke vendt retur på vores henvendelse.