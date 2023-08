Raser over opmærksomhed: - Driver mig fucking til vanvid

Skuespilleren Paul Mescal fortæller i et interview, at det ikke rager folk, hvad der foregår i hans privatliv

Paul Mescals karriere har i den grad fået luft under vingerne, siden han tonede frem på skærmen som Connell i serien 'Normal People'.

Siden har han været nomineret til en Oscar for bedste mandlige hovedrolle i filmen 'Aftersun' samt landet hovedrollen i den længe ventede 'Gadiator 2'.

Med det følger en masse opmærksomhed, og det er den 27-årige irer ikke så vild med, fortæller han i et interview med Harper's Bazaar.

Rager ikke nogen

- De ting, der gør ondt, er personlige. Det rager ikke nogen og bør ikke kommenteres på, for det ville være uanstændigt, og ikke pænt, siger han og fortsætter.

- For at være ærlig gør det mig sur. Den forventning og følelse af berettigelse til at få informationer gør mig så fucking vred.

Udtalelserne kommer cirka ni måneder efter, at der første gang var meldinger om, at Paul Mescal og sangerinden Phoebe Bridgers havde slået op efter to år sammen.

Ingen af dem har kommenteret på det siden, men sidstnævnte blev spottet kysse med sangeren og komikeren Bo Burnham under en Taylor Swift-koncert i maj.

Var mere åben

Det er ikke første gang, at Mescal harcelerer over folks interesse i sit privatliv.

I et interview med Vavnity Fair fra februar fortalte Mescal, at han i sin karrieres spæde start var meget ærlig under interviews, hvilket ifølge ham selv 'ikke førte noget godt med sig'.

Derfor har han valgt at holde kortene tæt ind til kroppen fremover.

- Mit liv vil være så privat som muligt, hvilket er en svær ting at opnå. Men at give fremmede et svar på et spørgsmål om mit liv fører ikke noget godt med sig.