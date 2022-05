Raser over rektor: - Helt og aldeles vanvittigt

TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', der løb over skærmen torsdag aften, har tilsyneladende efterladt store dele af sociale medie-Danmark i chok.

Men det er ikke bare de voldsomme beretninger om vold, mobning og seksuelle krænkelser, der vækker opsigt. Også rektor Mikkel Kjellberg, hans fremtræden i dokumentaren og hans håndtering af sagerne har fået folk til tasterne.

En af dem, der langer ud, er sognepræst og forfatter Kristian Ditlev Jensen, som i mere end 20 år har skrevet om overgreb mod børn. I et opslag på Facebook og i en anmeldelse for filmmagasinet Ekko kalder han på rektors fyring.

'Hvis ikke rektor bliver fyret på gråt papir, eller skolen simpelthen lukkes, er der noget rivravruskende galt med etikken hertillands', skriver han som reaktion på dokumentaren.

Over for Ekstra Bladet uddyber han sin kritik.

- Ud over overgrebene, som er helt forfærdelige i sig selv, det er jo meget voldsomt, når det på den måde er noget, der foregår i ens eget hjem, og at man bliver vækket om natten til overgreb og vold, men det er ligesom, hvad det er, siger Kristian Ditlev Jensen og fortsætter:

- Derudover har man den der struktur, som minder helt utrolig meget om den katolske kirkes måde at håndtere overgrebssager på, eller den måde man har håndteret MeToo-sager på. Man laver en form for selvjustits, hvor man selv vil vurdere, om det er vigtigt, inden man tager fat i politiet, og det vil jeg mene er i strid med loven.

Mikkel Kjellberg modtager massiv kritik på sociale medier i kølvandet på dokumentaren. Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix

'Fyr ham'

Kristian Ditlev Jensen peger særligt på en konkret sag i dokumentaren, hvor det fremgår, at man fra skolens side har været vidende om et overgreb mod en elev i noget tid, inden det er kommet videre til politiet.

- I den konkrete sag kan man jo have forhalet sagen så meget, at der er beviser, som er gået tabt. Hvis man har kendskab til en kvinde, der bliver voldtaget, har man pligt til at anmelde det, siger han og tilføjer:

- Derfor sidder jeg jo også tilbage og tænker, at der er nogen, der må tage et ansvar. Man kan godt spørge sig selv, om man - ligesom flere eksperter har foreslået - burde lukke hele baduljen et år, fyre rektor og udskifte hele bestyrelsen

Og den holdning står han langt fra alene med.

Flere kendte mennesker og meningsdannere har på Twitter valgt at skyde med skarpt mod rektor Mikkel Kjellberg, blandt andre håndboldkommentator Bent Nyegaard, som kalder rektoren 'ynkelig'.

Politisk analytiker hos DR Jens Ringberg stemmer i, og det samme gør både den radikale politiker Carolina Magdalena Maier, radiovært Sandie Westh og direktør for Forbrugerrådet Tænk, Mads Reinholdt.

Artiklen fortsætter under opslagene ...

Stadig den rette

Kritikken preller dog af på rektor Mikkel Kjellberg, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Jeg kan afvise, at vi har skjult eller har haft en interesse i at skjule eller ligefrem billige voldelig adfærd på Herlufsholm. Jeg tænker, at vi har en vigtig opgave med at sikre, at der ikke sker episoder af voldelig karakter på skolen, og det vil jeg arbejde for, siger han.

- Oplever du, at der stadig er opbakning til dig som rektor fra elever, bestyrelse, forældre og personale?

- Ja, jeg oplever stor opbakning til det arbejde, vi skal i gang med, og stor opbakning og tillid til, at det er en opgave, som jeg kan løfte, siger Mikkel Kjellberg.

Mikkel Kjellberg har været rektor siden 2019. Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra bestyrelsesformand på Herlufsholm, Torben von Lowzow, men heller ikke han er vendt tilbage.

I den kontroversielle kostskoles bestyrelse findes flere personer med forbindelse til det danske kongehus. Alligevel virker kronprinsparret helt paf over, at Herlufsholm har problemer med kulturen på skolen. Læs om det her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------