Raser over TV 2: - Noget forfærdeligt sjusk

Omkring en halv million seere har de seneste uger fulgt med på Peter Ingemanns rejse gennem den danske kongerække i TV 2-serien 'Ingemann og kongerækken'.

Men skal man tro flere historie-eksperter, er det ikke altid en korrekt fremstilling, seerne er blevet præsenteret for i programmet, der onsdag rundes af med sjette udsendelse i rækken.

I sidste uge kunne Ekstra Bladet blandt andet fortælle om en uheldig forbytning af to historiske personer i programmet, men også de danmarkskort, programmet anvender, har mødt kritik.

Blandt andet fra historiker Anders Lundt Hansen, som hæfter sig ved, at en række kort, der viser det middelalderlige Danmark, ikke medtager Skåne, Halland og Blekinge, selvom områderne var en del af Danmark frem til 1658.

Heller ikke Sydslesvig er med på kortene, selvom det frem til 1864 var en del af Danmark.

- Det giver jo et forkert billede af fortiden, og efter min mening har folk, der sætter sig ned for at se et program på en landsdækkende kanal og er interesserede i historie, fortjent at få et så retvisende billede som muligt, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er ret alvorlige fejl. Hele pointen med historie er jo, at den viser os, hvordan vi er nået frem til der, hvor vi står i dag. Hvis vi skal forstå vores nutid, så skal vi have et så retvisende billede af fortiden som muligt. Og at glemme en tredjedel af landet er en ret stor ting.

Peter Ingemann fortalte i sidste uge til Ekstra Bladet, at han ærgrer sig, når der er fejl i programmet. - Jeg er selv meget perfektionist, og det irriterer mig sådan noget her, men jeg er kun glad for, at der er folk, der pointerer fejl, for så kan vi gøre det bedre en anden gang, lød det fra værten. Foto: Heartland/TV 2

'Misinformation af seerne'

Også Nikolaj Bøgh, der er folketingskandidat for de konservative og forfatter til flere historiske bøger, har bidt mærke i danmarkskortene. I et debatindlæg i Politiken kalder han fejlene for 'besynderlige og meningsforstyrrende', og det uddyber han over for Ekstra Bladet.

- Det er jo noget forfærdeligt sjusk, og det viser en manglende forståelse for, hvor vigtig en del af det danske rige de østdanske provinser var på det tidspunkt. Det var jo nærmest en tredjedel af landet, som lå øst for Øresund, og når man kun har det med i begrænset omfang, mister man fuldstændig forståelsen for, hvad Danmark var for et land, siger Nikolaj Bøgh og fortsætter:

- Jeg synes, det er meget alvorligt. Det er misinformation af seerne, og jeg synes, at man fra TV 2's side behandler det meget overfladisk. Det virker til, at man er mere interesseret i at fortælle en sjov historie end at fortælle en korrekt historie, og det, synes jeg, er svært uheldigt.

- TV 2 har jo formået med sidste uges afsnit at få omtrent en halv million mennesker til at følge med, og programmerne har sikkert gjort dem klogere på historien, så hvorfor er det så vigtigt med de her småting?

- Jeg synes ikke, det er småting. Det er vigtige ting. Jeg vil da godt anerkende, at TV 2 har lavet programmerne, det er glimrende, og der burde være meget mere danmarkshistorie på både TV 2 og DR, men jeg synes, det er uheldigt, at der er så store systematiske fejl i kortmaterialet, siger Nikolaj Bøgh.

Peter Ingemann ledsages i programmet af en række eksperter, der udlægger historien sammen med ham. Foto: Heartland/TV 2

Ekstra Bladet har forelagt TV 2 kritikken, og du kan læse deres svar i boksen herunder: