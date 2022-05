Raser over tv-station: De udnytter os

Det oprindelige cast fra det succesrige program 'Jersey Shore' er rasende over, at MTV vil genoplive programmet med nye deltagere

De har været kendt som holdet i 'Jersey Shore' gennem 13 år på MTV, men nu vil kanalen starte programmet forfra med et nyt hold.

Det er medlemmerne af det oprindelige cast rasende over, og de mener, at kanalen udnytter deres succes til at få seere på det nye program.

Det skriver TMZ på baggrund af en meddelelse, samtlige medlemmer har delt.

Tidligere på ugen meldte MTV ud, at de er på vej med en ny sæson af det legendariske reality-program, men som noget helt nyt vil man skifte hele castet ud med nye deltagere.

Det faldt ikke i god jord hos det oprindelige hold, og derfor har de alle delt en meddelelse på deres sociale medier, hvor de tager afstand til det nye program.

'Som et cast, der tog en chance med en tv-station, der havde brug for det, har vi lagt vores mest sårbare øjeblikke frem på tv for hele verden. Vi har givet alt, vi har, gennem de seneste 13 år, vi blev en familie og fortsætter med at vise vores liv til verden'.

'Så vær venlig at forstå, at vi ikke kan støtte en version, der vil udnytte vores originale show, vores hårde arbejde og vores autenticitet til at få seere,' skriver de i meddelelsen.

Mediet TMZ beretter, at de har været i kontakt med højtplacerede medarbejdere på MTV, som fortæller, at man på stationen er meget vrede over den meddelelse, og at man mener, det oprindelige hold er 'utaknemmelige'.

Det oprindelige hold med 'The situation', 'Snooki' og alle de andre er dog stadig at finde i programmet 'Jersey Shore Family Vacation'.