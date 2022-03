Raser: Seerne er tonedøve

Seerne flygter som bekendt fra ’X Factor’. Nu er kun de tonedøve åbenbart tilbage.

Fredag 18. marts i det Herrens år 2022 steg Tina Mellemgaard ned fra Færøerne og berigede danskerne med en uovertruffen fortolkning af Randy Newmans ’Same Girl’.

Det var vel nok højdepunktet i programmets 74 år lange historie, men den smagløse nation ved fladskærmene kvitterede såmænd med at sparke teenageren i farezonen.

Det var lavpunktet i showets alt for lange historie.

Liv er dræbende

Hypnotisøren Kwamie Liv sendte heldigvis Oliver Antonio hjem i stedet efter at have diskuteret med sig selv i et tidsrum, der føltes som en målløs fjerdedivisionskamp, der gik i forlænget spilletid og som først blev afgjort, da straffesparksskytte nummer 26 formåede at ramme målet.

Der manglede kun VAR. Det var det næstlaveste lavpunkt i showets tilsyneladende uendelige historie. Liv er dræbende.

Begge Kwamie Livs deltagere - også kaldet hendes børn - var i farezonen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Færingerne dominerer noget overraskende årets ’X Factor’, men Kári forekommer at stamme fra en helt anden planet end Tina.

Kári er en sørgelig undskyldning for sig selv, og danskerne skylder Tina en undskyldning, efter de stemte Kári videre i dette talentløse talentshow.

Tina er for særlig, sart og speciel til ’X Factor’. Kári er for dårlig.

’Same Girl’ er en perverteret og foruroligende ballade om en alfons og hans sygelige forhold til en prostitueret, men Tina sang den, så det føltes som et kram fra en engel.

I hvert fald for dem, der kunne høre det.

Bedst: Tina.

Værst: Seerne.

Kári gik videre og kunne takke de højere magter og nationens dårlige smag. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

